În Campionatul Judeţean de fotbal, conduc echipele din Siliştea şi Tuzla

Duminică, în runda a VI-a a Campionatului Judeţean de fotbal s-au consemnat următoarele rezultate - SERIA NORD: CSO II Ovidiu - Voinţa Siminoc 8-0; Steaua Speranţei Siliştea - Sportul Tortomanu 5-2; Viitorul Vulturu - Dunaris Topalu 4-0; Axiopolis Cernavodă - Viitorul Fîntînele 13-0; Viitorul Tîrguşor - Dacia Mircea Vodă 1-2; Voinţa Săcele - Gloria Seimeni 4-0; Ulmetum Pantelimon - Sport Club Horia 5-1. Clasament: 1. Siliştea 18p; 2. Cernavodă 15p; 3. Mircea Vodă 13p; 4. Seimeni 13p; 5. Săcele 12p; 6. Vulturu 9p; 7. Siminoc 9p; 8. Tortomanu 6p; 9. Ovidiu 6p; 10. Horia 6p; 11. Fîntînele 6p; 12. Topalu 6p; 13. Pantelimon 3p; 14. Tîrguşor 0 p. SERIA SUD: Voinţa Lipniţa - Portul II Constanţa 3-0 (neprezentare); Marmura Deleni - Avîntul Comana 4-1; Viitorul Mereni - AS Independenţa 1-0; Fulgerul Chirnogeni - Recolta Negru Vodă 2-1; Viitorul II Cobadin - Sport Prim Oltina 1-1; Luceafărul Amzacea - Tropaeum Adamclisi 3-0; AS Dumbrăveni - Farul II Tuzla 1-3. Clasament: 1. Tuzla 13p; 2. Chirnogeni 13p; 3. Mereni 13p; 4. Amzacea 12p; 5. Portul 12p; 6. Oltina 11p; 7. Cobadin 10p; 8. Dumbrăveni 10p; 9. Lipniţa 9p; 10. Comana 6p; 11. Independenţa 4p; 12. Adamclisi 3p; 13. Deleni 3p; 14. Negru Vodă 2p. Etapa următoare este programată duminică, 8 octombrie.