În căutarea „Constanţei engleze”

La mijlocul secolului al XIX-lea, când posibilităţile tehnice nu se puteau compara cu cele de... astăzi, unei companii engleze i-au trebuit doar trei ani (1857-1860) pentru a construi un drum „de fier”, calea ferată Cernavodă-Constanţa. Pentru a marca acest eveniment, Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Dobrogea şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) organizează expoziţia foto-documentară: „Constanţa engleză”, un omagiu adus trecutului şi companiei engleze, care, timp de 25 de ani (1857-1882), şi-a pus amprenta asupra vechiului Kustenge.

Vernisajul va avea loc la Muzeul de Istorie, chiar în ziua inaugurării liniei ferate Cernavodă-Constanţa, pe 4 octombrie, de la ora 13.00. Expoziţia reuneşte facsimile după planurile de construcţie obţinute din arhivele britanice şi documente de epocă, precum gravurile din presa engleză şi internaţională. „În urmă cu 150 de ani, o companie engleză, împreună cu autorităţile turce au inaugurat calea ferată care făcea legătura între aşezarea de la Dunăre şi oraşul-port de la Marea Neagră. Acest eveniment poare fi considerat un act de naştere al Constanţei moderne”, a subliniat arhitectul bucureştean Gheorghe Stănculescu, care se alătură colegilor săi constănţeni în organizarea acestei expoziţii.

Atât construcţia căii ferate Cernavodă-Constanţa, cât şi cea a portului au fost concesionate, de către autorităţile turce, în 1857, societăţii engleze „Danube and Black Sea Railway and Kustendge Harbour Company Ltd”. Inaugurarea drumului de fier care făcea legătura între cele două oraşe a fost făcută la 4 octombrie 1860. Linia ferată Constanţa-Cernavodă, construită sub Imperiul Otoman de către aceeaşi companie Barkley, care construise şi linia Giurgiu-Bucureşti, a fost răscumpărată de Statul Român, în 1882, după ce Dobrogea devenise pământ românesc, în urma războiului de Independenţă din 1877.