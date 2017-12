În caz de răceală, la copii

Cele mai multe răceli au nevoie să-şi urmeze cursul, spun unii specialişti, nu doar în cazul copiilor. Totuşi, este important ca părintele să ia în serios semnele şi simptomele copilului. Dacă sugarul are mai puţin de trei luni, doctorul trebuie anunţat la primele semne de boală. Pentru nou-născuţi, o răceală comună poate evolua rapid spre pneumonie sau alte afecţiuni severe. Medicul trebuie contactat dacă: copilul nu urinează la fel de frecvent ca de obicei; are temperatură mai mare de 39,4 grade Celsius pentru o zi; are temperatura mai mare de 37,8 grade Celsius mai mult de trei zile; pare să aibă dureri de cap sau ureche; are secreţii oculare galbene; prezintă tuse mai mult de o săptămână; prezintă secreţii nazale de culoare verde. Sfatul medicului trebuie solicitat imediat dacă copilul: are probleme în a consuma lichide; tuşeste destul de tare pentru a determina voma; tuşeşte şi expectorează spută sanguinolentă; are dificultăţi respiratorii sau prezinta cianoză în jurul buzelor şi a gurii.