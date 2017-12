În ce condiții ar putea crește consumul de miere în România?

Consumul de miere în România este de 500 - 600 de grame pe locuitor anual, de trei ori mai mic decât media europeană, însă acesta ar putea crește, susține președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea, citat de Agerpres. Cum: odată cu intrarea în vigoare a legii prin care elevii vor primi lunar un borcan cu miere. ”Sunt convins însă că va crește după ce se va aplica legea prin care preșcolarii și școlarii vor primi în fiecare lună un borcan cu miere de 350 de grame. Copilul va duce borcanul acasă, unde mai are un frate mai mic care va vrea să guste și astfel părinții poate vor mai cumpăra acest produs", a spus Ioan Fetea, la Târgul Național al Mierii.

Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Botănoiu, a anunțat vineri că peste 1,5 milioane de copii vor primi lunar, începând din acest an, un borcan cu miere polifloră din producție românească, fondurile alocate pentru derularea acestui program, aproape 17 milioane de lei, fiind prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii. "Până acum am avut o Lege, 509/2006 (privind acordarea de miere de albine în școli și grădinițe n.r), pentru distribuirea mierii în școală, dar care nu a funcționat. Anul acesta însă vrem să o punem în aplicare, dar sub o altă formă. Vrem ca 1,5 milioane de copii din școli și grădinițe să primească lunar un borcan de miere polifloră românească, de 350 de grame, începând cu acest an. Acum este introdusă legea în Parlament și sperăm să treacă rapid, pentru că avem tot sprijinul. Noi țintim, pe de o parte, să stimulăm vânzările, pentru că vorbim de aproape 10% din producția națională de miere în acest program, iar pe de altă parte să obișnuim copiii cu mierea polifloră de calitate provenită din stupinele românești. E păcat să nu ajungă la copii o miere de calitate, pentru că sunt pe piață sunt tot felul produse de acest gen, ambalate frumos, dar nu și de foarte bună calitate", a explicat Botănoiu, la Târgul Național al Mierii. Fetea a precizat că mierea este un bun înlocuitor al zahărului în cafea sau ceai, în pofida campaniilor negative din media referitoare la toxicitatea mierii, în cazul în care se adaugă într-un lichid fierbinte, din cauza apariției HMF (Hidroximetil furfurolul), un produs de degradare a fructozei. "Se fac adevărate campanii în media despre HMF la miere, dar oricum acesta este mult mai mic comparativ cu cantitatea care se găsește în carnea prăjită sau în dulcețurile pe care le fierbem. Eu nu recomand, să ne înțelegem, să fierbem mierea, dar cred că pusă într-o cafea caldă dimineața nu are nimic. Într-adevăr nu trebuie băgată la o temperatură mai mare de 50 - 60 de grade", a spus șeful ACA. Potrivit specialiștilor în apicultură, HMF se restricționează prin codex alimentarium, doar în miere, deoarece mierea se vrea să fie un produs cât mai aproape de ceea ce a făcut albina, or, acest parametru - HMF - este doar o măsură cât de mult a fost tratată termic mierea. Din păcate sunt mult mai multe alimente cu concentrații mari de HMF, respectiv prunele uscate termic, care conțin 2.000 de miligrame la kilogram, ceea ce este de 50 de ori mai mult decât ceea ce se admite într-un kilogram de miere. Cafeaua pe care o consumăm zilnic conține între 300 și 2.900 de miligrame de HMF, de vreo 70 de ori mai mult decât cantitatea maximă de HMF care se admite în miere prin codex alimentarium. Cea mai mare cantitate însă se găsește în zahărul caramelizat, iar acest parametru poate fi determinat numai în laborator.