ÎN CE FEL DE CAPITALISM VOM TRĂI?

Iată o întrebare care se află pe toate buzele şi care traversează mările sau oceanele planetei, trecînd de pe un continent pe altul cu viteza luminii! De cîteva zile, această interogaţie, care nu este deloc retorică, se vîntură prin cancelarii, prin redacţiile marilor cotidiane sau prin cele ale agenţiilor de ştiri.. De curînd, ea a sosit şi la Bucureşti, făcîndu-se auzită în cîteva emisiuni televizate.

Toată lumea este de acord că actuala criză finanaciară este mai puternică şi mai profundă de cît cea din epoca interbelică. Acea criză mondială a durat între 1929 şi 1933, în vreme ce, acum, economiştii şi bancherii bănuiesc că noua criză va dura mai mult şi va avea consecinţe pe termen foarte lung. Pentru prima oară după încheierea războiului rece, capitalismul occidental a descoperit că intervenţia statului pe piaţă a salvat, cel puţin deocamdată, prăbuşirea burselor şi un lanţ de falimente ce risca să devină apocaliptic. Banii pompaţi în economie de băncile naţionale ale mai multor state dezvoltate, în frunte cu SUA, au depăşit nivelul halucinant de cîteva sute de miliarde de dolari, pînă în prezent, însă nimeni nu poate spune, în clipa de faţă, cînd se va opri această hemoragie fiscală şi, mai ales, ce consecinţe va avea ea. Ne aşteaptă o inflaţie gigantică, la nivelul întregii economii mondiale? Va mai continua, oare, seria naţionalizărilor unor mari întreprinderi, pentru a le salva de la faliment? Cîte rezerve financiare au trezoreriile marilor puteri occidentale? Nimeni, nici măcar cei mai redutabili experţi ai lumii, nu au răspunsuri pentru aceste întrebări!

Tocmai de aceea, interogaţia care dă titlul acestui editorial naşte controverse şi cascade de nedumeriri. Intervenţionismul statului a schimbat definiţia societăţii capitaliste, aşa cum o cunoşteam de la Marx încoace. Dacă lucrurile nu se vor opri aici, statul va redeveni cel mai mare proprietar, ca pe vremea comunismului, dar atunci cum mai rămîne cu piaţa liberă, cu bursa şi concurenţa între diferitele forme de capital privat!? A murit, oare, „statul minimal”, inventat de liberali la începutul secolului trecut? Dacă acest lucru se va întîmpla cu adevărat, înseamnă că, în orizontul următoarelor decenii, vom avea de-a face numai cu guverne de stînga, adică social-democraţia îşi va lua o revanşă istorică asupra politicilor economice de dreapta! Să fie, oare, adevărată o asemenea previziune? Nu ştiu, pentru că nu sînt Nostradamus…

Ceea ce ştiu, în schimb, este faptul că, acum cîţiva ani, o ziaristă spaniolă a publicat un best-seller intitulat „Clubul Bilderberg”. În această carte, tradusă şi la noi, între timp, se face radiografia unui club multinaţional, suprastatal, din care fac parte majoritatea şefilor de state şi cei mai bogaţi oameni ai planetei. Membrii acestui club se întîlnesc în fiecare an şi poartă discuţii secrete, în care hotărăsc mersul politic al omenirii şi evoluţiile economiei mondiale. Uneori, se mai întîmplă să aibă loc şi „scurgeri de informaţii” din interiorul clubului, deşi nimeni nu poate spune dacă este vorba de o premeditare sau nu. Iată ce spune autoarea cărţii, într-un fragment memorabil: „În anul 2002, la Davos, în Elveţia, clubul a hotărît schimbarea ordinei economice mondiale, prin declanşarea unei crize a creditelor ipotecare în SUA.” Cartea ziaristei spaniole a apărut în 2003 şi a fost tradusă în româneşte anul trecut. Din anul apariţiei şi pînă la publicarea ediţiei din România, absolut nimeni nu a prevăzut vreo criză americană sau mondială! Ce părere aveţi? Cineva conduce planeta, peste capetele noastre? Are cineva interesul să ne întoarcem la o democraţie „controlată”, la un capitalism în care rolul de „arbitru” al statului să fie mai mare? Ar putea fi un asemenea scenariu plauzibil? Nu cred că o astfel de perspectivă ne-ar mai pune în pericol libertatea, însă sentimentul că nu ne hotărîm niciodată singuri soarta istorică mă face să am un fior pe şira spinării…