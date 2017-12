În ce limbă eşti bolnav?!

În disputa (deja teritorială!) declanşată în jurul înfiinţării cu forcepsul a secţiei maghiare a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, unii pacienţi - poate chiar ai instituţiei respective!? - încep să-şi dea cu părerea. Zilele trecute, rămasă fără preocupări guvernamentale, doamna Andreea Paul, fostă Vass (cumva viitoare Bol?), şi-a dat cu presupusul pe margine. Sună aşa: \"dom\'ne, dacă românii au dreptul să-şi dea copilul la şcoli în limba engleză, germană, franceză, bietul maghiar n-are voie să-şi dea odrasla la o facultate în limba maghiară?!?\" Răspunsul cel mai la-ndemână, care ar opri dezbaterea chiar aici, e unul simplu şi de bun simţ: ba are voie! Dar ar fi prea simplist, aşa cum e şi raţionamenul fostului consilier sui generis. În primul rând că, atunci când e vorba de şcoli în limbi străine (altele decât maghiara), e vorba în general de învăţământ PRIVAT, pe banii lui, din buzunarul fiecăruia. Iar atunci când totuşi e vorba de învăţământ de stat în germană, engleză, franceză sau hai să zicem şi italiană şi spaniolă (deşi n-am auzit), este pentru că sunt limbi de largă circulaţie şi e foarte posibil ca respectivul demers ministerial, de programă şcolară, să aibă chiar sprijinul (inclusiv financiar) al UE sau poate chiar şi al altora (USAID, Organizaţia Internaţională a Francofoniei, Institutul Goethe etc.). În cazul Universităţii DE STAT din Târgu Mureş sunt implicaţi bani de la buget; deci, dacă onor părintele vrea să-şi dea copilul la facultate în limba maghiară, o poate face la \"particulară\" - dacă ea există... Fiind bani de la buget, înseamnă că noi, contribuabili, plătim pentru pregătirea GRATUITĂ a unor medici/farmacişti, care la absolvire să fie în stare să vorbească cu noi, beneficiari, în limba bugetului din care a făcut gratis şcoala! În plus: dacă universitatea respectivă decide, în forurile sale de conducere, că e nevoie de o secţie de învăţământ în altă limbă, o poate face, că de-aia se numeşte AUTONOMIE UNIVERSITARĂ. Altminteri, se pot înfiinţa facultăţi de medicină în limba arabă (ăia măcar plătesc!), în afgană (pentru tratarea prizonierilor de război de acolo), ugandeză (dacă intenţionăm în viitorul apropiat să invadăm Uganda) sau romanes. Să se tratească şi fraţi mei.