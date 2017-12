În ce se măsoară puterea?

Nu numai în politichie, dar şi în viaţa de zi cu zi, sînt tot felul de indivizi care ţin să ne demonstreze la tot pasul cît de mari şi de tari sînt ei. Ca să facă demonstraţii de putere, se încordează la noi, scrîşnesc şi chiar se screm, ceea ce dă naştere la accidente în izmene. În materie de măsurat puterea, boaşele deţin supremaţia faţă de muşchi şi alte elemente tradiţionale. Doar ştiţi ce se spune despre unul promovat pe nepusă masă! „Are…boaşe”, cu trimitere directă la karatele „bijuteriilor” sale. E drept, în materie de măsurat puterea, muşchii sînt mai expresivi. De pildă, nu ştiu cum se poate încorda unul în boaşe ca să impresioneze asistenţa… Cu toate acestea, se ştie cu cine avem de-a face. Trece individul şi toţi dau admirativ din cap. „Îl vezi pe ăla?” Întrebi: „Ce-i cu el?” Replică: „Are…, de aia a ajuns unde a ajuns!” Tragem concluzia, firească, de altfel, că cine nu are „bijuterii” pe măsura cerinţelor actuale şi progresive e un nimeni. Cum îi recunoaştem pe cei fără? Simplu, după voce. Nu aţi sesizat că majoritatea celor care deţin diverse funcţii de conducere au vocea groasă?! E drept, sînt şi excepţii, dar ăştia au pregătire profesională corespunzătoare! Aşadar, se înţelege, vocea este în disproporţie evidentă cu pregătirea profesională, în această categorie fiind incluşi şi cei care vorbesc pe nas. Sînt personaje politice care se exprimă mai mult prin muşchi. Nu mă refer în mod expres la bătăuşi, pentru că avem şi astfel de specimene în Parlament, ci la practicanţii de culturism politic. Ei nu fac decît ce vor muşchii lor! Sînt conduşi de muşchi! O să spuneţi: „Nişte pămpălăi conduşi de muşchii lor!” Nu-i chiar aşa… Sigur, muşchii fac legea, dar fac legea lor! Culturismul politic se practică pe scară largă. Puterea, în special, nu ezită să ne arate zilnic muşchii, deşi susţine că e mai tare în boaşe. În materie de imagine, nu dă bine să le arăţi naţiunii, cu toate că avem destui politicieni care obişnuiesc deseori să-şi pună poalele în cap! Chiar şi pusul poalelor în cap cu mult devotament măsoară puterea unora. Despre un palavragiu politic se spune că e… tare în gură, dar, cu toată tăria lui în mandibule, nu face faţă celor cu muşchi. Care, muşchi, cum e cazul Puterii, nu ţin loc şi de creier. Cele mai disputate confruntări în materie de culturism politic sînt găzduite de Alianţa DA, unde am asistat pînă acum la înregistrarea unor recorduri de-a dreptul surprinzătoare. Vă mai amintiţi de domnul Stolojan cum umbla el cocoşat de boală? Ei bine, după ce l-a bocit pe umăr prezidentul Băsescu, dumnealui, cu muşchii săi firavi, a săltat deasupra capului o ditamai platforma! Nu e o platformă de foraj marin, după cum au crezut unii, ci una politică! O adevărată performanţă, nu-i aşa?, pentru un om politic cu muşchii mici şi atrofiaţi! Dacă nu l-ar fi îndopat Băsescu cu vitamine, şi nu l-ar fi proptit cu umerii săi de mariner, n-ar fi reuşit Stolo o asemenea performanţă! Vreau să zic că muşchii lui Stolo sînt înşelători şi e posibil ca el să aibă… precum cineva ouă la Cornu. Specialiştii spun despre astfel de personaje că ar avea nu două, precum simplii colecţionari, ci patru şi chiar mai multe… În ce îşi mai măsoară politicienii puterea? În prostie. Chiar şi cei care fac doar ce vor muşchii lor. Am ajuns să trăim după cum vor muşchii celor aflaţi la Putere. Pentru ei, m-am convins, contează doar muşchii lor, nimic altceva, iar muşchii sînt conectaţi la interesele care îi animă. Ne sfidează şmecherii zilelor noastre cu muşchii lor. Abuzează de ei, deşi nu întotdeauna reuşesc să ne impresioneze, ca să ne ţină în lesă. Nu mai ai loc de atîţia “dotaţi”! Se screm în izmene ca să ne arate cine sînt! Nu e nevoie, domnilor, ne-am convins şi singuri după doi ani de guvernare. Guvernanţii noştri au muşchii ca halviţa. O întind peste tot fără nicio eficienţă. Şi, pe urmă, de atîtea greutăţi între picioare, de-abia se mişcă. Halal muşchi!