În ciuda crizei, se fac şi angajări

Într-o perioadă în care piaţa este inundată de informaţii referitoare la concedieri sau închiderea unor societăţi, există şi companii care angajează. Este vorba de compania Aviva, care derulează în această perioadă, în şapte mari oraşe ale ţării, printre care şi Constanţa, o amplă campanie de recrutare de oameni. În cadrul seminarului cu titlul „Planul tău de rezervă”, specialişti din cadrul companiei le-au prezentant constănţenilor, marţi seară, principalele beneficii ale meseriei de consultant de asigurări. „În această perioadă cînd foarte mulţi oameni rămîn fără un loc de muncă şi fără posibilitatea de a-şi plăti cheltuielile zilnice, noi venim cu o ofertă care merită luată în seamă. Considerăm că oricine poate veni să se specializeze în cadrul companiei şi să aibă o carieră în asigurări, mai mult ca oricînd, acum, cînd avem nevoie de protecţie”, a declarat directorul de distribuţie al Aviva Grup România, Alexandru Leondari, cu prilejul seminarului de la Constanţa. Cît va putea cîştiga un consultant de asigurări? „Nu există o limită” este răspunsul directorului de distribuţie al Aviva Grup România. Suma este limitată doar de puterea de convingere a fiecăruia. „Un consultant normal care produce lunar trei asigurări de viaţă poate cîştiga cel puţin 1.500 de lei, ceea ce este un venit foarte bun, avînd în vedere faptul că salariul mediu este de circa 1.300 de lei. Dar, toate aceste cereri de asigurare pot deveni portofoliul consultantului şi acesta generează în continuare venituri. În momentul în care începi să acumulezi poliţe în portofoliu, venitul devine o nouă afacere la care se adaugă reînnoirile de portofoiu. În aceste condiţii, veniturile pot ajunge şi la 2.000 - 3.000 lei, poate chiar şi mai mult”, a mai spus Alexandru Leondari. Pentru asta însă trebuie să acorzi zilnic activităţii cîteva ore şi să ai o strategie pusă la punct. Cei mai avantajaţi sînt şefii de echipă, care cîştigă atît din contractele directe, cît şi în funcţie de cele ale consultanţilor pe care îi coordonează. „Căutăm persoane care să îşi dorească să facă acest lucru şi să aibă timp la dispoziţie. Perseverenţa, încrederea şi spiritul antreprenorial sînt cîteva dintre calităţile unui consultant de asigurări. Experienţa ne-a arătat că vîrsta nu contează. Avem consultanţi tineri, dar şi în vîrstă”, a spus Leondari.

Asigurările cresc mai încet în acest an

În opinia directorului de distribuţie al Aviva Grup România, piaţa asigurărilor îşi va încetini ritmul de creştere în 2009 faţă de cel înregistrat anul trecut. „Din punctul meu de vedere, piaţa nu va mai cunoaşte aceleaşi creşteri cu care ne-a obişnuit în ultimii ani, de 30%-40%, anual. După ultimele estimări, în 2009 se aşteaptă o creştere minimă de 3%-5%. Pe de altă parte, în acest an, se va merge mai mult pe conservarea portofoliului”, a explicat Alexandru Leondari. Criza financiară nu a ocolit nici industria asigurărilor, fapt ce i-a determinat pe asigurători să-şi schimbe strategiile şi să-şi plieze produsele după nevoile pieţei. „Am fost cu un pas înaintea pieţei şi în toamna anului trecut am revizuit produsele, adaptîndu-le mediului actual”, a mai spus directorul general Aviva. În ceea ce priveşte Agenţia Aviva de la Constanţa, deschisă din 2001, Leondari susţine că aceasta a crescut odată cu piaţa şi a trecut prin toate transformările ei. „Din punctul de vedere al targetului, această agenţie este pe linia normală. La Constanţa avem 4.000 de clienţi, cărora le oferim atît protecţie, cît şi siguranţă financiară. În ciuda crizei financiare, sînt convins că la Constanţa vom înregistra rezultate foarte bune în acest an. În general, în perioada de vară, business-ul începe să meargă foarte bine, întrucît constănţenii se gîndesc să investească în protecţia personală”, a mai spus Alexandru Leondari. Aviva Grup România include trei companii: Aviva Asigurări de Viaţă, Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat şi Aviva Investores România.