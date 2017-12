În ciuda votului românilor, Iohannis nu îl vrea pe Dragnea premier

16:51:10 / 13 Decembrie 2016

Prim

Dupa parada sa.de 1 dec dupa guv SAUcare numai basisti stiu ca a venit in urma unei crime..Acum urmeaza sa aibe..iar prim ministrul sau al sasului bashit ciolos sobolanu oparit.Da noi ce plm am votat? Am votat schimbare un trai mai bun si ...democratia da..Democratia inseamna a tu pnl pml usr sa admiti ca esti panarama si recunoaste ca PSD este castigator .Doar EL PSD poate da primul ministru..Iar Liviu e.un EROU national!!!..OMUL care era in fruntea unei coaliti USR care se lupta cu ce cel mai odoios regim din lume .Mai rau decat comunismul mai rau ca cel legionar..Un regim MAFIOT sprijinit de un animal ca nr4..Atunci cei ce au carnete de revolutionari la toti sa le facem dosare pt ca au dat jos comunismul!!!..?Condamnarea lui LiVIU DRAGNEA A FOST O LOVITURA DATA CELOR CARE AU VOTAT LA REFERENDUM DEMISIA REGIMULUI.MAFIOT BASHIT CUM CA VOTUL LOR A FOST DE FAPT O....LOVITURA DE STAT. NIMIC MAI FALS.IAR CONDAMNAREA LUI LIVIU DRAGNEA A FOST CIREASA DE PE TORT O LOVITURA DATA POPORULUI CU.....BATAIE LUNGA PT AL DISCREDITA TOTAL.TOATE CONDAMNARILE DATE PE TIMPUL LUI BASESCU CELE POLITICE CARE AU ELIMINAT ADVERSARI POLITICI AR TREBUI RE JUDECATE ANULATE!!!