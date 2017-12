În Cluj-Napoca se respiră cel mai curat aer din Europa, conform unui clasament al gradului de poluare în cele mai mari 100 de orașe ale Vechiului Continent. Bucureștiul ocupă locul 86, iar Timișoara - 64. Rezultatele arată că, în ansamblu, în Europa se respiră mai bine în nord, decât în sud și est. Clasamentul a fost publicat de Asociația "Respire" în parteneriat cu revista "We demain" și realizat folosind baza de date Airbase a Agenției Europene de Mediu, care strânge înregistrările tuturor stațiilor europene de măsurare a calității aerului. Clasamentul a fost determinat prin adăugarea numărului de zile de depășire, în 2011, a unor praguri sanitare de către trei poluanți: PM10 (particule cu diametrul mai mic de 10 microni), dioxidul de azot și ozonul. Numărându-se printre principalii agenți nocivi din aer, acești trei poluanți periculoși pentru sănătate pot provoca tulburări respiratorii, boli cardiovasculare, cancere pulmonare și pot cauza decese timpurii, relatează Le Monde. Deși bogată în informații, clasificarea obținută cheamă la precauție. Acest clasament reflectă condițiile geografice foarte diferite, orașe situate la altitudine, orașe situate în depresiuni, dar și dispozitive de măsurare a calității aerului foarte inegale în ceea ce privește fiabilitatea.Astfel, surprinzător, Cluj-Napoca, oraș din nord-vestul României, este în fruntea palmaresului, scrie Le Monde. Dar, precizează asociația, acest oraș cu 324.000 de locuitori nu are decât doi senzori, care nu măsoară particulele fine, în timp ce Berlinul, care deține o rețea de 48 de stații de măsurare, se situează abia pe locul 65. Potrivit unui raport publicat în 2013 de către Agenția Europeană de Mediu, nouă din zece orășeni ai Uniunii Europene respiră cel puțin un poluant atmosferic dintre cele mai nocive, la niveluri pe care OMS le consideră periculoase pentru sănătate. "Există o corelație puternică între calitatea scăzută a aerului și numărul de mașini diesel", spune Nicolas Imbert, director la Green Cross France et Territoires. Franța, cu 70% mașini diesel, nu are nici un oraș printre cele 40 cel mai puțin poluate din acest clasament. În estul continentului, Ungaria, Polonia, Republica Cehă și Slovacia plătesc și ele dependența lor de cărbune. Doar orașul Gdansk (35) figurează printre primele 50 de orașe ale clasamentului. În general, printre orașele cel mai bine clasate se află cele care practică o politică de descurajare a traficului de autoturisme personale, dezvoltând o politică de mobilitate urbană sustenabilă. Orașele pilot ale mișcării 'Slow Cities', născută în 1999 cu scopul de a promova ritmurile lente de circulație, sunt bine poziționate: Edinburg (2), Bristol (12) în Regatul Unit, Bonn în Germania, Utrecht (11), Rotterdam (21) în Olanda, dar și Valencia (20) în Spania, Malmo (25) și Goteborg (26) în Suedia.