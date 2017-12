În Constanța, vilele scumpe sunt... ieftine

În București, cea mai scumpă vilă cu piscină construită după 2000 se apropie de trei milioane de euro, iar în Cluj-Napoca, o astfel de proprietate costă circa un milion de euro, potrivit unui top realizat de site-ul imobiliare.ro. În Constanța, în zona sudică, o vilă cu piscină interioară de 200 metri pătrați este listată la 750.000 euro. Casa a fost construită în 2000, are 12 camere, o suprafață de 700 metri pătrați și un teren de 1.300 metri pătrați. La un preț mai mic, de 300.0000 euro, poate fi achiziționată o casă cu șase camere, finalizată în 2004, în zona Coiciu. Imobilul are parter și un etaj, o suprafață utilă de 240 metri pătrați, un teren de 549 metri pătrați și o piscină exterioară de 32 metri pătrați. În Timișoara, prețul solicitat pentru cea mai scumpă vilă cu piscină este de 850.000 euro, potrivit clasamentului întocmit de imobiliare.ro. În Iași, în zona Bucium, o vilă din 2008, cu cinci camere (plus dependințe), este disponibilă la „doar“ 480.000 euro. Casa are o suprafață de 280 metri pătrați și este amplasată pe un teren de 3.300 metri pătrați, unde este amenajată și o piscină exterioară.