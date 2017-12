În Cupa Davis, România se va lupta să rămînă în elită

Pentru al patrulea an consecutiv, echipa România a pierdut în turul inaugural al Cupei Davis şi va trebui să se lupte pentru a rămîne în elita tenisului mondial. Eliminaţi de Rusia, cu 4-1, tricolorii au lăsat însă impresia neputinţei, cel mai bine clasat jucător român, Victor Hănescu, fiind departe de a-i lua locul liderului Andrei Pavel. Cum nici celălalt jucător de simplu, Victor Crivoi, nu a fost în stare să pună probleme adversarilor, singura rază de lumină a venit din partea dublului Horia Tecău - Marius Copil, ales inspirat de căpitanul nejucător Andrei Pavel. Fostul jucător, aflat în premieră la conducerea echipei României într-un meci de Cupa Davis a dezvăluit planul său pentru viitor, declarîndu-se totuşi dezamăgit că debutul său a venit într-un moment tensionat, cauzat de alegerile de la Federaţia Română de Tenis. “Nu mă mai bag pentru că eu m-am săturat peste cap de aceste lupte, îmi văd de treaba mea. Mă concentrez asupra Cupei Davis, trebuie să facem un plan prin care să îi ajutăm nu doar două săptămîni pe an înainte de meciuri, ci pe tot parcursul unui sezon. A fost prima mea experienţă ca şi căpitan, am făcut şi eu greşeli, dar important este că ne-am înţeles foarte bine şi trebuie să ne ajutăm unii pe alţii, pentru că atunci cînd se ridică unul, îi trage şi pe ceilalţi după el”, a spus Pavel. Primul hop pentru noua echipă a României va veni în toamnă, cînd tricolorii vor juca în barajul pentru menţinerea în Grupa Mondială. Alături de elevii lui Pavel, în baraj vor mai evolua Serbia, Austria, Chile, Olanda, Franţa, Elveţia şi Israel, dar şi echipele care promovează din grupele din cele trei zone geografice, ce se vor decide în urma întîlnirilor programate în perioada 8-10 mai. Conform clasamentului Cupei Davis, România are şanse mari să fie cap de serie la tragerea la sorţi.

Altfel, în sferturile Cupei Davis sînt programate următoarele întîlniri: Croaţia - SUA, Spania - Germania, Israel - Rusia şi Cehia - Argentina.