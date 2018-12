În curând! Primele 10000 de abonamente pentru Neversea, la vânzare

Primele 10.000 de abonamente la Festivalul Neversea 2019 vor fi puse în vânzare din 5 decembrie, la preţul de 399 de lei plus taxe. Festivalul Neversea va avea loc în perioada 4 - 7 iulie, în Constanţa, informează Mediafax. Organizatorii festivalului anunţă că „Povestea Neversea” continuă şi în 2019 „cu cele mai frumoase apusuri şi cu cele mai intense răsărituri la malul Mării Negre”, dar şi cu experienţe unice şi cu artişti în premieră în România. „Toate acestea vor fi acompaniate de cei mai frumoşi fani. Împreună cu artişti de renume internaţional, festivalierii vor descoperi şi în acest an diversitatea muzicală, interacţiunea prin muzică dar şi atracţiile Mării Negre”, arată organizatorii, sâmbătă, într-un comunicat de presă.

Primele 10.000 de abonamente, la un preţ special, pentru Festivalul Neversea 2019, se vor pune în vânzare miercuri, 5 decembrie, de la ora 14.00. Preţul acestora va fi de 399 de lei plus taxe şi vor putea fi achiziţionate doar de către cei care s-au înregistrat pe www.neversea.com. Preţul final al abonamentelor va fi de 599 de lei plus taxe. Vor fi disponibile şi abonamentele VIP la preţul de 900 de lei plus taxe. Fiecare persoană care s-a înregistrat a primit pe mail un link unic, care va fi funcţional doar începând cu data de 5 decembrie, ora 14.00, prin care va putea achiziţiona maxim 4 abonamente.

Cei care nu s-au înregistrat pot să mai facă acest lucru pe site-ul festivalului.

La ediţia din 2018 au participat, în cele patru zile de festival, peste 210.000 de persoane. Peste 150 de artişti internaţionali au urcat pe cele 7 scene printre care, pentru prima dată în România: The Script, Aloe Blacc dar şi artişti pe care fanii îi aşteaptă cu multă nerăbdare, cum ar fi, Armin van Buuren, Steve Aoki, Lost Frequencies, Axwell&Ingrosso, Steve Angelo.

Cei mai mulţi participanţi au venit din oraşele Bucureşti şi Constanţa, urmate de Cluj-Napoca, Ploieşti, Braşov şi Timişoara.