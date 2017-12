În curând, registru național pentru boala Parkinson

12:18:16 / 19 Aprilie 2016

parkinson

Tatal meu are Parkinson, dr Neurolog la fiecare control ne da scris med ca nu necesita asistent pers in cond in care nu ia tratam si nu mananca daca nu i se da in plus face pe el si doarme intruna cu ce ma aj reg national daca dr neuro nu ne aj am copil 2 ani si eu si sotoia muncim d-stra ce a-ti face nu av bani sa platim pe cineva