În curând, UPC devine parte Vodafone

12:12:02 / 05 Mai 2018

Tarifele vor Exploda_?

...Si ce va urma dupa ??....Biiiiineinteles si ca-de obicei atunci cind are loc o asemenea tranzactie cu muuuuulte zerouri in coda primi afectati sunt clientii in sensul ca preturile si tarifele o iau razna tare in sus~...ca dehhh !!_..doar ce auzi in urcehe ca cineva pronunta cuvintele UK - NL sau CH sau..deja ti se aprinde un beculet rosu in minte si in creieri, stii ca acolo la EI totul e SCUMP_scump_!!!..Asa ca noi cei multi preferam sa defilam pe mai departe pe al nostru operator de telefonie si kablu, mai uman de felul lui in sensul ca nu ne jupoaie pina la peiele precum Orange-Vodafone-Telekom si restul...Ele find concepute si dedicate doar pt. cei iustariti si bogati putrezi !!.....Traiasca DIGI, ca e de a noastra de pe la NOI___~Ha~Ha~Ha~.....