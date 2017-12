Protestul spontan al salariaților Poștei Române, de joi, 27 octombrie, nu a rămas fără repercusiuni! În doar câteva ore de protest, Poşta a pierdut 4,5 milioane de lei, au anunțat, într-un comunicat, oficiali ai Companiei Naţionale Poșta Română. Reprezentanții companiei susțin că nu au ignorat nicio clipă solicitările angajaţilor şi au căutat cele mai bune soluţii, în acord cu prevederile legislative şi ţinând cont de situaţia financiară a companiei. Potrivit lor, sindicatelor le-au fost avansate, miercuri (26 octombrie), două variante de majorări salariale, astfel: o grilă de majorare cuprinsă între 60 de lei şi 200 de lei şi o altă grilă cuprinsă între 60 de lei şi 140 de lei; ambele, cu aplicare de la 1 ianuarie 2017. ”Ambele variante de majorare vizează 22.303 salariaţi, mai exact pe cei cu salarii cuprinse între 1.250 de lei şi 2.202 lei. Prima variantă se concentrează pe angajaţii cu cele mai mici salarii, care vor beneficia de cea mai mare creştere. Astfel, factorii poştali cu salarii de 1.269 de lei vor putea primi, în plus, 200 de lei. O majorare de 60 de lei vor primi cei cu salarii de 2.202 lei. Cea de-a doua variantă presupune o creştere mai uniformă a salariilor, în cadrul căreia primii angajaţi vor primi 140 de lei, iar cei cu veniturile cele mai mari din schema vizată vor primi 60 de lei. În acest moment, decizia aparţine partenerilor sociali”, potrivit documentului citat.

Precizăm că protestul salariaţilor din Poşta Română, aflat în afara cadrului legal, a afectat semnificativ activitatea operatorului naţional de servicii poştale. Încetarea lucrului în oficiile poştale se răsfrânge asupra activităţii întregii companii şi are urmări grave pe mai multe paliere, începând cu scăderea drastică a încasărilor. De asemenea, trimiterile poştale întârziate obligă compania la plata unor despăgubiri şi penalităţi. Blocarea activităţii va duce la pierderea contractelor din care compania îşi obţine veniturile atât de importante pentru menţinerea locurilor de muncă. Din 2014, odată cu instalarea unei noi echipe de management, s-au depus eforturi considerabile pentru oprirea risipei şi pentru creşterea veniturilor companiei. Astfel, 2014 a fost primul an de profit al Poştei Române, după cinci ani de pierderi. Anul 2015 a adus un profit operaţional de 6,8 milioane de lei. Rezultatul net a fost afectat de amenda Consiliului Concurenţei pentru activităţi din 2011 şi contestată în instanţă. De asemenea, compania a înregistrat, în primele şase luni ale acestui an, un profit net de 4 milioane de lei. „Noua echipă de management nu a preluat conducerea companiei într-un moment de prosperitate financiară, ci într-un moment de insolvenţă iminentă. Aceasta a fost evitată şi s-a reuşit încheierea unor parteneriate care să dezvolte portofoliul Poştei Române în segmentul cel mai profitabil, respectiv cel al coletăriei. Rezistenţa unei mari părţi a angajaţilor şi a sindicatelor în faţa noilor evoluţii ale pieţei aduce deservicii majore companiei. Veniturile oricărei companii nu pot fi crescute doar prin acţiunile managerilor, ci prin implicarea tuturor angajaţilor“, se mai arată în comunicat. Reprezentanții Poștei îndeamnă partenerii sociali să dea dovadă de responsabilitate în acţiunile lor şi cer realism din partea angajaţilor, care trebuie să înţeleagă că orice acţiune a lor se îndreaptă, în final, împotriva clienţilor.

