"Parcă e un joc de-a șoarecele și pisica". Așa a caracterizat avocatul Pavel Abraham situația clientului său Marius Constantin, ginerele lui Bercea Mondial, judecat sub acuzația că l-ar fi șantajat pe Mircea Băsescu, fratele fostului președinte. Afirmația lui Abraham vine în contextul în care, ieri, magistrații Curții de Apel Constanța au hotărât ca Marius Constantin să rămână în spatele gratiilor pentru încă 30 de zile, deși Tribunalul Constanța luase decizia, pe data de 19 februarie, de a-l trimite pe acesta în arest la domiciliu. Este a doua oară când speranțele soțului Izaurei Anghel de a părăsi penitenciarul se năruiesc, cu toate că instanța de fond i-a admis cererea. Sosit la Constanța, Abraham s-a arătat extrem de dezamăgit de soluția Curții de Apel. "Parcă e un joc de-a șoarecele și pisica. Tribunalul îl pune în libertate, iar Curtea invalidează și admite contestația procurorilor. Nu știu dacă e un mecanism pus la punct. Eu respect ce spune instanța, dar am îndoieli foarte serioase cu privire la profunzimea concluziilor care se dau. Voi încerca să nu abandonez lupta cu sistemul în care arestarea preventivă a devenit sport național și în care, practic, măsura preventivă se transformă într-o pedeapsă anticipată. În condițiile în care avem o îndoială foarte serioasă cu privire la imparțialitatea de aici, am cerut strămutarea cauzei", a declarat Pavel Abraham. "Am o premoniție, dar aproape anticipez ce se va întâmpla. Mizam pe obiectivitate și imparțialitate, cu toate că, fiind în România, țara e prea mică. În fața unui fost președinte și a fratelui său e greu să te aperi", a adăugat Abraham.

ARESTAT DIN MAI 2014 Amintim că ginerele lui Bercea a fost încarcerat la sfârșitul lunii mai 2014, după ce procurorii DNA Constanța l-au acuzat că l-ar fi șantajat pe Mircea Băsescu. În același dosar sunt judecate alte rude ale interlopului oltean: copiii acestuia, Izaura Anghel, Florin Anghel și Grinică Anghel, precum și mama lor, Fănica Anghel. Potrivit DNA Constanța, cei cinci inculpați l-ar fi amenințat pe fratele fostului președinte că vor face publică o înregistrare compromiţătoare la adresa familiei Băsescu dacă nu le înapoiază suma de 280.000 de euro pe care susțin ei că ar fi dat-o drept mită pentru a-l ajuta pe Bercea să scape din pușcărie. Mircea Băsescu i-a denunţat şi i-a ajutat pe anchetatori să organizeze un flagrant, pe 29 mai 2014, în biroul său din Portul Constanţa. Marius Constantin, soţia sa, Izaura Anghel, şi fiul în vârstă de 17 ani al lui Bercea Mondial au fost prinşi la scurt timp după ce au primit 10.000 de euro de la Mircea Băsescu. Toată această poveste cu iz penal a început în ziua în care Bercea Mondial a fost arestat preventiv pentru că, în februarie 2011, şi-a înjunghiat un nepot, care a fost la un pas să moară. Din acel moment, rudele lui Bercea au făcut tot posibilul să-l scoată din puşcărie. Florin Anghel, fiul lui Bercea, ar fi cerut ajutorul cumătrului Băsescu pentru a-şi vedea tatăl liber. Aşa cum era de aşteptat, favoarea ar fi avut un preţ: 600.000 de euro. Bani pe care neamul lui Bercea i-ar fi adunat şi i-ar fi dat lui Mircea Băsescu, prin intermediul liderului organizaţiei PDL Drăgăneşti-Olt, Marian Căpăţână.