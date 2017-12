În faţa instanţei pentru jefuirea unui septuagenar

Bărbatul prins la furat, în urmă cu două săptămâni, de un jandarm aflat în timpul liber, a fost deferit justiţiei de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa. Procesul în care David Aurel, de 51 ani, din Medgidia, este acuzat de furt calificat, va începe pe 29 septembrie. Conform rechizitoriului, pe 22 august, în jurul orei 10.00, individul a acostat pe strada Unirii, din Constanţa, un bătrân de 77 de ani şi i-a furat banii din buzunar. Plt. Stere Sponte, jandarm în cadrul Grupării Mobile „Tomis”, tocmai trecea prin zonă, când a observat toată scena şi a intervenit pentru prinderea hoţului. „L-am somat să se oprească, însă acesta a luat-o la fugă şi am pornit în urmărirea lui. Am reuşit să îl prind, l-am imobilizat, iar apoi am sunat la 112 şi am cerut sprijin”, a declarat plt. Stere Sponte. Septuagenarul le-a declarat anchetatorilor că hoţul l-a oprit pe stradă şi l-a rugat să îi explice drumul până la gară şi, în momentul în care îi arăta pe unde trebuie să o ia, i-a furat banii. Totodată, păgubitul le-a spus oamenilor legii că nu şi-a dat seama că a fost jefuit decât atunci când jandarmul a început să alerge după hoţ. David Aurel a fost arestat preventiv.