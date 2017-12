În Germania, fără Michael Schumacher...

Deşi este vorba de Grand Prix-ul Europei, toată lumea îi compătimeşte pe... germani, care vor găzdui cursa de la Nurburgring fără şanse de a vedea un compatriot victorios, aşa cum se întîmpla în anii anteriori, cînd alerga Michael Schumcher, el fiind învingător aici în urmă cu un an. Evident, şanse teoretice la victorie are Heidfeld, dar este greu de crezut că va şi reuşi să cîştige, BMW nefiind - încă - la nivelul celor două echipe care domină sezonul, McLaren şi Ferrari. În cele două sesiuni de ieri s-au impus Hamilton şi Raikkonen, care au făcut schimb de locuri de dimineaţă pînă după-amiază, ei dominînd în ambele sesiuni. Foarte slab au alergat cei doi piloţi de la Renault, situaţi spre coada clasamentului în ambele sesiuni. Astăzi, de la ora 15.00, ora României, are loc sesiunea oficială de antrenamente, care va stabili grila de start pentru cursa de duminică, programată tot la ora 15.00. Să mai notăm că Spyker l-a concediat pe olandezul Albers, iar la Nurburgring îl la folosi pe pilotul de teste - germanul Markus Winkelhock - pentru restul sezonului urmînd să fie ales alt pilot.

Clasamentele generale la zi - Piloţi: 1. Lewis Hamilton (Anglia) 64p; 2. Fernando Alonso (Spania) 50p; 3. Felipe Massa (Brazilia) 47p; 4. Kimi Räikkönen (Finlanda) 42p; 5. Nick Heidfeld (Germania) 30p; 6. Robert Kubica (Polonia) 17p; 7. Giancarlo Fisichella (Italia) 16p; 8. Heikki Kovalainen (Finlanda) 12p; 9. Alexander Wurz (Austria) 8p; 10. Jarno Trulli (Italia) 7p; 11. Nico Rosberg (Germania) 5p; 12-13. David Coulthard (Anglia) şi Takuma Sato (Japonia) 4p; 14-15. Ralf Schumacher (Germania) şi Mark Webber (Australia) 2p; 16-17. Sebastian Vettel (Germania) şi Jenson Button (Anglia) 1p; Firme: 1. McLaren-Mercedes 114p; 2. Ferrari 89p; 3. BMW-Sauber 48p; 4. Renault 28p; 5. Williams 13p; 6. Toyota 9p; 7. Red Bull 6p; 8. Super Aguri 4p; 9. Honda 1p.