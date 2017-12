“În laboratoarele de la Cotroceni se pregătesc schimbări în PDL“

Preşedintele Senatului, Mircea Geoană, a declarat, la sfârşitul săptămânii trecute, că în prezent “în laboratoarele de la Cotroceni”, se pregăteşte schimbarea conducerii PDL, care va fi urmată de schimbarea conducerii Guvernului, după ce premierul Emil Boc va “mai încasa” încă vreo două luni efectele măsurilor dure, nepopulare pe care Executivul va continua să le ia. Social democratul a mai declarat că după această perioadă Boc va fi schimbat şi de la conducerea partidului şi de la conducerea Guvernului, “iar numele cel mai sonor şi mai robust care apare pe firmament” este Vasile Blaga. Geoană susţine însă că schimbarea conducerii Guvernului nu va conduce şi la schimbarea direcţiei de politică economică a ţării, “după ce am auzit scâncetele pe care le-au scos la discuţiile cu FMI cum că ar trebui să mai relaxăm fiscalitatea”. De asemenea, preşedintele Senatului a declarat că PDL ar putea transmite un “cântec de sirenă” liberalilor, în vederea reformării Alianţei DA, “recosmetizată şi reambalată”, afirmând că PSD trebuie să aibă acest risc în vedere. El a mai dezvăluit, la aproape un an de la pierderea alegerilor prezidenţiale, că a luat în calcul posibila revendicare a victoriei prin presiunea străzii, dar a preferat să meargă pe varianta contestării alegerilor la Curtea Constituţională. Pe de altă parte, Geoană refuză să ia doar pe umerii săi eşecul de la prezidenţiale. El a susţinut că Băsescu are la dispoziţie o “maşinărie infernală” care transformă voturile: “Domnişoara Băsescu şi Laszlo Tokes au ajuns în Parlament cu voturi care nu pot fi explicate - la fiecare secţie de votare pediştii trebuiau să dea câte 10 voturi pentru domnişoara Băsescu. Eu m-am trezit la Craiova cu 400 de voturi pentru Laszlo Tokes, când nu este picior de ungur pe acolo. Este clar că a existat o maşinărie de distribuţie, extrem de performantă, care poate să dirijeze voturi în diverse direcţii, fără niciun fel de dificultate. Dacă este vorba de un lucru de fond, acesta este că am subestimat capacitatea de organizare (în sensul fraudării) şi gradul de servilism al unor cetăţeni din anumite structuri ale statului”.