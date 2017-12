În Liga a IV-a la fotbal, doar Ostrovul mai are punctaj maxim

După primele patru etape din actualul campionat, în Liga a IV-a la fotbal se conturează deja candidatele la promovare. Din Seria Est, Portul Constanţa şi CSO Ovidiu par cele mai puternice echipe, cu un plus pentru Ovidiu, formaţie la care au rămas cîţiva jucători din sezonul trecut. În Seria Vest, Dunărea Ostrov are numai victorii pînă acum, dar nou promovata CS Peştera se anunţă ca o surprinzătoare pretendentă la şefie. Rezultatele etapei a patra: Seria EST: Portul Constanţa - Sparta Techirghiol 3-2 (D. Stere 55, 67, Al. Anghel 90+3 - Bîtu 80, D. Grosu 88); la juniori: 8-1; Gloria Albeşti - Elpis Constanţa 0-0; la juniori: 2-6; Viitorul Pecineaga - Înfrăţirea Cogealac 6-1 (D. Moraru 13, Mînecan 19, Apachiţei 22, Olaru 61, Ad. Grigore 75, M. Croitoru 80 - Bogles 80); la juniori: 3-0 (neprezentare); CSO Ovidiu - Farul Tuzla 10-3 (Curumi 12, M. Munteanu 17, Dulan 22, 80, M. Măciucă 27, 29, 54, Agafiţei 50, 74, 85 - Berceanu 6, G. Lungu 14, C. Lungu 40); la juniori: 3-1; Aurora 23 August - Victoria Cumpăna 1-1 (M. Şerbănescu 78 - Chichirim 62); la juniori: 6-3; GSIB Mangalia - Cariocas Constanţa 5-1 (I. Ilie 4, C. Olteanu 23, 27, P. Anghel 40, 47 - Pripoi 38); la juniori: 2-2. Clasament: 1. Portul 10p; 2. Ovidiu 9p; 3. Albeşti 8p; 4. GSIB 7p; 5. Elpis 7p; 6. Tuzla 6p; 7. Pecineaga 6p; 8. Cumpăna 5p; 9. Techirghiol 3p; 10. Cariocas 3p; 11. 23 August 1p/3j; 12. Cogealac 0p/3j. Seria VEST: Dunărea Ostrov - Carsium Hîrşova 6-0 (D. Normambet 5, 21, 55, A. Oprea 11, E. Anghel 29, Zăgrean 37); la juniori: 3-0 (neprezentare); CS Mihail Kogălniceanu - Dunărea Ciobanu 3-1 (G. Guriţă 41, Colciu 51, Treznea 53 - P. Barbu 76); la juniori: 2-5; Perla Murfatlar - CS Peştera 0-3 (Ilcu 40, Piron 65, Vrabie 84); la juniori: 6-1; Viitorul Nisipari - Axiopolis Sport Cernavodă 2-1 (Smadu 34, G. Mitu 40 - M. Voicu 59); la juniori: 0-3 (gazdele nu au avut viză medicală); Gloria Băneasa - Sport Prim Oltina 1-3 (Suliman 42 - C. Cotabiţă 12, 64, M. Ioniţă 21); la juniori: 8-1; Dacia Mircea Vodă - Ştiinţa Poarta Albă 2-0 (Trestianu 72, Deaconu 76); la juniori: 2-3. Clasament: 1. Ostrov 12p; 2. Peştera 10p; 3. Murfatlar 9p; 4. Nisipari 9p; 5. Mircea Vodă 6p; 6. Băneasa 6p; 7. Oltina 6p; 8. Cernavodă 4p; 9. Poarta Albă 3p; 10. Hîrşova 3p; 11. Kogălniceanu 3p; 12. Ciobanu 0p.