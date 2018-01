În Liga a V-a constănţeană, prezentare ca la marile cluburi

Fostul mijlocaş al formaţiilor FC Farul Constanţa şi Steaua Bucureşti, Vasilică Cristocea, a semnat, joi seară, contractul de antrenor principal al echipei CS Victoria Cumpăna, din Liga a V-a constănţeană, pe o perioadă... nederminată. Prezentarea oficială a noului antrenor principal al Victoriei Cumpăna s-a desfăşurat în sala de sport din comuna constănţeană, iar la conferinţa de presă organizată cu acest prilej au mai luat cuvântul primarul Mariana Gâju şi Ion Răuţă, directorul executiv al clubului sportiv din localitate.

„Este important pentru noi să mergem mai departe cu echipa de seniori, iar la sfârşitul anului să nu mai fim în liga a cincea”, a spus Mariana Gâju.

„Echipa de seniori nu prea a avut rezultate onorante în ultimii doi ani. A retrogradat în liga a cincea, iar acum se află într-o situaţie critică (n.r. - Victoria Cumpăna se află pe locul 15, penultimul, cu 9 puncte - trei victorii şi 12 înfrângeri, la finalul turului Ligii a V-a). Tocmai de aceea am decis să aducem un campion, pe domnul Cristocea, în funcţia de antrenor principal”, a anunţat Ion Răuţă, care speră ca unul dintre cei mai mari fotbalişti ai Constanţei din ultimii 20 de ani să îl întreacă în cariera de antrenor principal şi să înceapă de la Cumpăna drumul spre o echipă de top din fotbalul românesc.

„Este o oportunitate mare pentru mine ca să încep cariera de antrenor acasă. Cu toată inima o să încerc să aduc rezultatele care sunt dorite la acest club. Mi-a plăcut proiectul prezentat de domnul Răuţă şi am acceptat fără să stau pe gânduri. Obiectivul meu, în primul rând, salvarea de la retrogradare, după care uşor, uşor, să urcăm spre liga a patra şi, dacă se poate, spre liga a treia. O să încerc să revin şi pe teren, ca să le transmit ce am acumulat în cariera mea de fotbalist. Trebuie să muncim. Vreau să-i cunosc pe băieţi, să-i văd la antrenamente, să mă înţeleagă şi să facem treabă bună. Cred că am capacitatea să-i fac pe băieţi să vină cu drag la antrenamente. Am început la copii cariera de antrenor şi acum am făcut pasul la seniori”, a declarat Cristocea, care va debuta în noua postură chiar sâmbătă, pe stadionul „Farul”, de la ora 11.00, în partida amicală cu SSC Farul Constanța.