În Liga a VI-a, spirite încinse în partida Dunărea Ciobanu - Flacăra Crucea

Meciurile din etapa a 9-a în Liga a VI-a la fotbal constănţeană au dus şi la înregistrarea primului incident din actualul sezon, în partida Dunărea Ciobanu - Flacăra Crucea fiind acordate două cartonaşe roşii, iar un carnet al unui jucător al echipei gazdă a fost reţinut. Oaspeţii, aflaţi pe primul loc în clasament, au acuzat prestaţia dură a gazdelor, care a dus la accidentarea a doi jucători, unul lovit fără minge, iar altul într-un duel aerian, incidentele urmând să fie analizate joi, în cadrul şedinţei Comisiei de Disciplină din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Constanţa. Flacăra Crucea nu a reuşit a şaptea victorie în Seria Nord, spre deosebire de ITC, care are punctaj maxim în Seria Nord, după ce a bifat a opta victorie consecutivă. Au fost multe rezultate de egalitate în cele două serii, iar scorul etapei l-a reuşit Trophaeum Adamclisi, în Seria Nord, 9-1 cu Flacăra Viişoara.

Rezultate - SERIA NORD: Ulmetum Pantelimon - Steaua Speranţei Siliştea 3-3

Victoria Mihai Viteazu - Viitorul Cuza Vodă 3-3

Dacia Mircea Vodă - Pescăruşul Gârliciu 3-0

Înfrăţirea Cogealac - Gloria Seimeni 8-5

Emaus Cernavodă - Pescarul Ghindăreşti 2-4

Dunărea Ciobanu - Flacăra Crucea 2-2

Clasament: 1. Flacăra Crucea 22p, 8 jocuri (golaveraj: 32-9), 2. Dacia Mircea Vodă 22p (34-12), 3. Viitorul Cuza Vodă 20p (27-12), 4. Victoria Mihai Viteazu 16p (24-13), 5. Gloria Seimeni 15p, 8j (20-17), 6. Dunărea Ciobanu 14p (33-24), 7. Steaua Speranţei Siliştea 11p, 8j (27-28), 8. Înfrăţirea Cogealac 9p (25-34), 9. Pescarul Ghindăreşti 7p, 8j (18-25), 10. Ulmetum Pantelimon 4p (13-30), 11. Pescăruşul Gârliciu 4p (15-39), 12. Emaus Cernavodă 4p (15-40).

Rezultate - SERIA SUD: Trophaeum Adamclisi - Flacăra Viişoara 9-1

Old Boys Cobadin - ITC 0-2

Voinţa Cochirleni - Fulgerul Chirnogeni 3-3

Dunărea Ostrov - AS Bărăganu 2-2

AS Viişoara - AS Lumina 3-2

CS Negru Vodă - AS Independenţa 2-2

Viitorul Cobadin a stat în această etapă.

Clasament: 1. ITC 24p, 8 jocuri (golaveraj: 46-10), 2. Viitorul Cobadin 18p, 8j (19-6), 3. CS Negru Vodă 17p (26-9), 4. Fulgerul Chirnogeni 15p (30-15), 5. AS Viişoara 14p, 8j (12-9), 6. AS Independenţa 13p, 8j (22-19), 7. AS Lumina 13p (27-25), 8. Voinţa Cochirleni 12p, 8j (21-20), 9. Old Boys Cobadin 11p (14-21), 10. Trophaeum Adamclisi 9p, 8j (16-17), 11. Flacăra Viişoara 3p, 8j (13-56), 12. AS Bărăganu 2p, 8j (8-22), 13. Dunărea Ostrov 1p, 8j (4-29).