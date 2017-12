În Liga Europeană la volei feminin, meciuri accesibile cu Marea Britanie

După ce în primele runde a înfruntat principalele candidate la primele două poziţii, reprezentativa feminină de volei a României se va duela la sfîrşitul acestei săptămîni cu ultima clasată în Grupa B a Ligii Europene. Marea Britanie soseşte astăzi la Constanţa pentru cele două confruntări cu echipa tricoloră, programate sîmbătă şi duminică, de la ora 17.30, în Sala Sporturilor. Chiar dacă această “dublă” pare una la îndemînă, elevele lui Bogdan Paul nu uită că în acest sfîrşit de săptămînă se vor duela de la distanţă şi cu Franţa, principala contracandidată la singurul loc al grupei rămas disponibil pentru Final Four. Aflate pe primul loc în Grupa B, franţuzoaicele au o misiune dificilă în Turcia, în timp ce România este favorită în întîlnirile cu Marea Britanie. „Toată lumea crede că meciurile cu Marea Britanie sînt două partide fără miză. Vor fi foarte importante aceste rezultate în economia grupei. Trebuie să le tratăm cu foarte mare atenţie, pentru că nu ne permitem nicio greşeală”, a avertizat antrenorul Bogdan Paul. „Echipa Marii Britanii are patru înfrîngeri şi sperăm să nu avem probleme în faţa lor. Trebuie să abordăm meciurile cu aceeaşi seriozitate. Sînt convinsă că vor veni hotărîte să ne pună probleme, dar noi vom încerca să cîştigăm meciurile fără probleme. Acum beneficiem şi de aportul Sabinei Miclea şi Daianei Mureşan, iar munca noastră va fi mai uşoară”, a spus centrul echipei noastre, Nneka Onyejekwe, în timp ce colega sa de la CSU Metal Galaţi, Sabina Miclea se aşteaptă la un public cît mai numeros: „Sper să fie mai mulţi suporteri în sală şi să nu mai fim invadaţi de susţinătorii echipei adverse aşa cum s-a întîmplat la meciurile cu Turcia. Avem nevoie de susţinere pentru a ajunge în Final Four, iar dacă vom cîştiga partidele cu Marea Britanie şi cu Franţa vom mai avea nevoie de foarte puţin pentru a ne califica”. În celălalt duel din Grupa B, Turcia va primi vizita Franţei, sîmbătă (de la ora 19.00) şi duminică (de la ora 18.00), în timp ce în Grupa A a Ligii Europene sînt programate următoarele jocuri: Serbia - Spania (vineri şi sîmbătă, de la ora 19.00) şi Grecia - Bulgaria (vineri - ora 17.00 şi sîmbătă - ora 15.00).