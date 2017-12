În lupta cu cancerul

Specialiştii spun că, de la an la an, chimia a evoluat în trei direcţii cu rezultate remarcabile, fiind vorba despre nanotehnologii, biologie şi mediu, favorabil pentru evoluţia şi cercetările din domeniul chimiei în lupta împotriva cancerului. “Paşii făcuţi sunt considerabili, dar sunt foarte multe tipuri de cancer, iar un medicament este pentru un anumit tip de cancer. De pildă, în urmă cu 40 de ani a fost descoperit cisplatinul, care se cunoştea, de fapt, de 150 de ani. Cercetările mai recente au dovedit că cisplatinul are efect în terapia cancerului. Compusul lui de bază, cisdioclorura platină, reuşeşte o vindecare în 80% din cazurile de cancer testicular, ovarian şi mamar. Trebuie spus că şi celule canceroase, ca şi virusurile, se adaptează cu medicamentele. Academicianul Ionel Haiduc sublinia că natura este un chimist formidabil. Când vom şti cel puţin 1% din ce ştia natura, vom fi extraordinari”, a explicat prof. Silvestru de la Universitatea Babeş Bolyai.