În mandatele lui Băsescu, ”a fost destul rău”

Preşedintele Curţii Constituţionale a României (CCR), Augustin Zegrean, face bilanţul după zece ani de mandat al lui Traian Băsescu. În opinia lui, totul se poate rezuma la o singură propoziție: ”A fost destul de rău”. Mai mult, Zegrean nu este foarte convins că anul 2015 va fi unul mai bun: "Fiecare an care vine este mai greu decât cel care trece. 2014 a fost mai greu decât 2013 şi, probabil, 2015 va fi mai greu decât 2014”. El a spus că își dorește ca ”tot neamul acesta să o ducă mai bine. Cred că a venit vremea să o ducem mai bine. A fost destul rău. S-a spus mereu că Binele trebuie să fie pe aproape, Don Quijote spunea: ”Prea mult ne-a mers rău ca Binele să nu fie pe aproape”. A venit timpul ca binele să fie pe aproape”. Să fie asta o recunoaștere a faptului că Băsescu a cam intrat cu bocancul în curtea instituției lui Zegrean? În schimb, Iulia Motoc, fosta colegă a lui Zegrean, a adresat o întrebare-cheie de Crăciun, despre care a recunoscut că este ”inadecvată” pentru această perioadă a anului. Ea spune că inspirația i-a venit de la o fotografie cu un brad, ”într-o anumită casă cu multe fresce și obiecte dobândite peste noaptea postcomunismului și de urări entuziaste a celor ce se prefac a nu ști de unde provin banii”. Motoc a dezvăluit că fotografia i-a reamintit ”o conversație mai veche: putem accepta ca banii pentru cultură să provină din corupție? Eu am avut tot timpul un grad zero de toleranță la corupție, inclusiv "corupția pentru cultură"... dar poate ”alții nu sunt ca mine”. Dar este nobil să taci, nu?”.