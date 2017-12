In memoriam Florin Orezeanu

La finele acestei săptămâni, mai exact duminică, pe 22 noiembrie, apreciatul om de televiziune Florin Orezeanu, care s-a stins din viaţă în luna iulie, ar fi împlinit 61 de ani. În amintirea renumitului scenarist, regizor, fost director al Televiziunii Neptun şi director de imagine şi realizator la Televiziunea Română, la Muzeul de Artă din Constanţa se va organiza, mâine, de la ora 17.00, un eveniment special, la care sunt invitaţi toţi cei care l-au cunoscut, stimat şi apreciat pe Florin Orezeanu. Este vorba despre un recital de chitară clasică, susţinut de un tânăr talentat, Raul Răzvan Guţu. Din programul evenimentului al cărui partener media este casa de producţie Action Television Production fac parte lucrări de Johann Sebastian Bach - Courante din Suita 3 pentru violoncel, Mauro Giuliani - Variaţiuni pe o temă de Georg Friedrich Händel, Agustin Barrios Mangore - La Catedral, Fernando Sor - Marele Solo, Alexandre Tansman - Barcarole şi Danza Pomposa - Suita Cavatina, Giulio Regondi - Studiul nr. 1.

Raul Răzvan Guţu este elev în clasa a XI-a, secţia chitară clasică, la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, clasa profesorului Victor Albu. A absolvit cursurile de măiestrie de la Cluj, Alba Iulia, Târgu Mureş, Odorheiu-Secuiesc, sub îndrumarea unor profesori recunoscuţi pe plan mondial: Harold Gretton (Austria), Gerhard Reichenbach (Germania), Eugen Mang (Germania), Constantin Andrei, Urlich Muller (Germania), Joseph Urshalmi (Israel), Gabriel Bianco (Franţa), Podhorszky Gabor (profesor la Universitatea din Londra), Liviu Georgescu, Ionuţ Zamfirescu, dr. Pavlovitz David (Ungaria), Csaki Andras (Ungaria), Stan Zamfirescu, Dimitris Dekavallas (Grecia). Tânărul artist a câştigat aprecierea juriilor şi a publicului, alături de importante distincţii la Concursul Naţional de Chitară Clasică „Maeştrii Chitării”, Festivalul Internaţional de Chitară Clasică „Transilvania”, la festivalurile internaţionale de gen din Odorheiu-Secuiesc, Târgu-Mureş etc. Într-unul dintre aceste festivaluri, Raul Răzvan Guţu a fost remarcat de profesorul Eugen Mang, unul din fondatorii şcolii moderne de chitară din România, cu care tânărul se pregăteşte în prezent. „Raul a intrat pe un drum nou, cel adevărat, pe care are toate şansele să se afirme”, a remarcat prof. Eugen Mang.