În multe școli, până și stilourile elevilor sunt de firmă

În edițiile anterioare ale cotidianului ”Telegraf”, arătam cum profesorii constănțeni strâng bani acum, la început de an, pentru diverse nevoi ale școlilor. În opinia unor cititori ai ziarului nostru, nu doar dascălii ar avea pretenții. Din contră, mulți dintre părinți ar fi vinovați pentru că vor să își răsfețe copiii, asigurându-le la școală tot confortul de care au parte și acasă. ”Învățătoarea nu ne-a cerut bani decât pentru niște caiete auxiliare după care copiii învață câte ceva. Dar acum ce să ne facem cu părinții care mai de care cu fițe și idei tâmpite să ofere copilului toate condițiile de-acasă, începând cu soluții de spălat pe jos, perdele schimbate. În plus, vor să schimbe bănci, table, parchet, să zugrăvească clasa, și culmea e că dacă nu ai și nu te supui majorității se face copilul de râs, pentru că ceilalți îl arată cu degetul că nu are bancă la fel și stilou de la nu știu ce firmă. Deci puneți și problema părinților care sar cu banul pentru orice”, se plânge un părinte, într-un comentariu postat pe site-ul cotidianului, la www.telegrafonline.ro. ”Școlile nu sunt finanțate suficient de către stat, astfel încât condițiile lasă de dorit. Nu profesorii și directorul școlii sunt vinovați, ci statul român. Dacă părinții au cumpărat pentru clasă perdele, videoproiector, imprimantă etc., niciun cadru didactic nu a plecat cu ele acasă. Au rămas școlii”, se mai arată într-un comentariu. Continuăm campania demarată de cotidianul ”Telegraf”, așa că vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail office@telegrafonline.ro, dar și în secțiunea de comentarii (în ediția online www.telegrafonline.ro) a acestui articol să ne spuneți, chiar și sub protecția anonimatului, ce bani vi se cer la începutul anului școlar și școlile la care învață copiii dumneavoastră.