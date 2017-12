„În octombrie se împlineşte un an de când particip la concursuri”

La cei 17 ani ai săi, Ştefania Şirin Narenji (părinţii îi spun Şirin, iar colegii -Ştefania), simpatica interpretă care locuieşte în localitatea Ovidiu, dar urmează cursurile Liceului Teoretic „George Călinescu” din Constanţa, se poate mândri cu premii importante, obţinute la festivaluri de folclor de prestigiu. Cel mai important premiu din palmares este şi cel mai recent, Premiul al III-lea, la cea de-a XI-a ediţie a Festivalului Naţional al Cântecului şi Dansului Popular Românesc, ce s-a desfăşurat în perioada 31 august-2 septembrie, la Teatrul de Vară „Soveja”. De asemenea, tânăra care a obţinut, anul acesta, şi premiul familiei Roizen, a câştigat, în luna august, alte două distincţii importante: Premiul I la Festivalul internaţional „Troesmis” din Turcoaia, judeţul Tulcea şi Premiul I la Festivalul „La noi, de Sfântă Mărie”, de la Giurgiu.

Reporter (Rep.): Cum a fost să cânţi pe scena prestigiosului Festival Naţional al Cântecului şi Dansului Popular Românesc, alături de cei mai buni interpreţi de folclor din ţară?

Ştefania Şirin Narenji: Concurenţii au fost foarte bine pregătiţi. Într-adevăr, la această competiţie sunt aleşi cei mai buni dintre cei buni. În competiţie am reprezentat Dobrogea de sud, cu o doină, „Jos la nucul din Armani”, din repertoriul îndrăgitei Floarea Tănăsescu şi o cadânească, în ritm special, specifică zonei noastre, „Dobroge, vatră frumoasă”, culeasă de la vechii rapsozi. Am primit această piesă, în dar, de la o mare iubitoare de folclor.

Rep.: Te-ai aşteptat să câştigi unul dintre premiile festivalului?

S. S. N.: Să urc pe scena acestui festival de folclor, cel mai mare din România, este o reuşită. Am sperat la un premiu cât mai valoros.

Rep.: De când ai început să cânţi folclor?

S. S. N.: Cânt de la şapte ani. Cântam prin casă... Prima dată m-a remarcat învăţătoarea mea, iar apoi, profesoara de muzică. De trei ani, sunt elevă a Şcolii Populare de Arte din Constanţa, actualul Centru Cultural Judeţean „Teodor T. Burada”, la clasa de folclor a profesoarei interprete Elena Ionescu Cojocaru.

Rep.: Te-ai gândit la o carieră pe scena naţională de folclor?

S. S. N.: Studiez la Liceul Teoretic „George Călinescu”, profil bilingv. Folclorul este pentru mine o pasiune. Îmi doresc şi o carieră în folclor, dar în paralel cu o altă meserie. Cred că, în continuare, mă voi axa pe limbi străine şi, în paralel, mi-ar plăcea să urmez Conservatorul. Am 17 ani, sunt în clasa a XI-a, aşa că mai am un an de gândire.

Rep.: Există un interpret de muzică populară care te-a influenţat în mod special?

S. S. N.: Mi-a plăcut, de mică, Maria Ciobanu. Am cântat mai întâi folclor oltenesc, iar după ce m-a descoperit profesoara mea, Elena Ionescu Cojocaru, am schimbat registrul. M-am axat pe folclor dobrogean, pentru a-mi reprezenta cât mai bine zona.

Rep. : De când participi la festivaluri?

S. S. N.: În octombrie, anul acesta, se împlineşte un an de când particip la concursuri.