În optimile Challenge Cup, handbalistele de la CS Tomis se vor duela cu elveţiencele de la TV Uster

Calificată direct în optimile de finală ale Challenge Cup, formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa a aşteptat cu sufletul la gură să-şi afle adversarul, în urma tragerii la sorţi efectuate, ieri, la Viena. Elevele lui Dumitru Muşi sperau să nu aibă parte de un duel românesc încă din această fază a competiţiei, existînd posibilitatea să dea piept cu Universitatea Jolidon Cluj. Sorţii au fost însă norocoşi şi le-au oferit constănţencelor un adversar accesibil, formaţia elveţiană TV Uster. Echipa diun Ţara Cantoanelor nu se poate lăuda cu performanţe europene deosebite, în timp ce gruparea de pe litoral a disputat anul trecut finala Challenge Cup. Elveţiencele nu au mai evoluat în cupele europene din sezonul 2003-2004, iar singura confruntare cu o echipă din România datează din ediţie 1996-1997 a City Cup. Atunci, TV Uster a fost eliminată de Rapid Bucureşti, după un rezultat de egalitate pe teren propriu, 23-23 şi o înfrîngere categorică în deplasare 18-27. În aceste condiţii, CS Tomis este mare favorită, mai ales că întrecerea internă din Elveţia are un nivel destul de slab, iar în lotul adversarelor nu există nicio stranieră. “Ca şi noi, elveţiencele au intrat direct în optimile de finală, astfel că nu ştim prea multe lucuri despre ele. Din cîte am auzit, au o medie de vîrstă mai ridicată, ceea ce arată că au ceva experienţă. Totuşi, cred că sîntem favoriţi, campionatul elveţian neridicîndu-se la valoarea celui românesc”, a spus directorul executiv al Tomisului, Traian Bucovală. “În mod normal pornim cu prima şansă, sîntem peste elveţience, însă niciodată nu se ştie ce se poate întîmpla”, a declarat antrenorul Dumitru Muşi. Sînt foarte mulţumit de tragerea la sorţi. Nu ne aşteptam să fim ajutaţi atît de mult, ţinînd cont că vom întîlni o echipă accesibilă. Putem trece uşor dacă vom trata cu seriozitate ambele partide. Dacă vor accepta să susţină cele două manşe la Constanţa, noi le vom suporta toate cheltuielile şi vom onora publicul constănţean cu două jocuri de cupă europeană. Personal, aştept cu nerăbdare turul următor, pentru că eu consider calificarea deja rezolvată”, a adăugat preşedintele clubului, Gheorghe Slabu. Dacă nu vor intervine modificări, meciurile tur sunt programate pe 17/18 februarie, iar returul pe 24/25 februarie.

Sorţi duri pentru braşovence

Celelalte echipe româneşti calificate în optimile de finală ale competiţiilor europene au avut parte de adversari puternici. În Cupa EHF, Rulmentul Braşov va înfrunta, primul joc fiind pe teren propriu, formaţia spaniolă Itxako Estella Navarra, locul 4 în campionat, unde evoluează patru jucătoare românce, foste internaţionale: portarul Ildiko Kerekeş Barbu, Cristina Mihai, Petronica Fedorneac şi Alina Jula. “Este un adversar dificil, însă nu este cea mai rea variantă. Ştiu că acolo joacă patru românce, dintre care două mi-au fost eleve. Voi încerca în cel mai scurt timp să fac rost de nişte casete cu Itaxako”, a declarat antrenorul Rulmentului, Mariana Tîrcă. În Cupa Cupelor, Oltchim Rîmnicu Vîlcea întîlneşte echipa germană FC Nurnberg, primul joc în deplasare, care este antrenată de germanul de origine română Herbert Mueller. “Pentru mine este un adversar bun. Chiar îmi doream să picăm cu Nurnberg şi uite că visul mi s-a îndeplinit. Nu ne gîndim încă la finală. Trebuie să o luăm pas cu pas”, a avertizat portarul Luminiţa Huţupan. La formaţia germană evoluează şi pivotul român Georgeta Vîrtic. În Challenge Cup, U. Jolidon Cluj joacă cu formaţia HC Econom Energo Lvov (Ucraina), jocul tur în deplasare, în timp ce HCM Roman dă piept cu echipa ucraineană Karpatî Ujgorod, meciul tur în deplasare.