În Parlament nu sunt locuri suficiente pentru şedinţe comune

Aplicarea actualei legi electorale va produce perturbaţii la şedinţele plenului comun al celor două Camere. Nu sunt locuri suficiente în sală faţă de câţi senatori şi deputaţi se estimeză că vor obţine mandate. 501 locuri la 550 de parlamentari. Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a prezentat o situaţie care va genera probleme în Parlament. „Conform numărătorii paralele, pe bază de procese-verbale din secţiile de votare, am ajuns la concluzia că în viitorul Parlament vor fi 550 de deputaţi şi senatori. Plenul mare al Parlamentului nu are decât 501 scaune. Probabil cei care vin de pe locurile doi şi trei vor trebui să stea la balcoane“, a spus Dragnea. În 2011 şi la începutul acestui an, liderii USL au înregistrat o propunere legislativă privind votul uninominal pur (adică exact ceea ce cerea Traian Băsescu în 2007), care, dacă ar fi devenit lege, nu ar fi condus la creşterea numărului de parlamentari. PDL a contestat proiectul de lege la CCR, iar judecătorii au găsit elemente de neconstituţionalitate. Drept urmare, s-a mers acum tot pe legea din 2008, considerată de toată lumea foarte proastă, pentru că permite unor candidaţi care pierd alegerile să ajungă în Parlament, inclusiv prin atribuire de mandate suplimentare. (I.H.)