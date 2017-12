„În PDL, deciziile erau comunicate, nu dezbătute”

Proiectele legislative care vor aduce bunăstarea constănţenilor sunt pe agenda senatorului USL Mircea Banias, candidat pentru un nou mandat în Colegiul nr. 4 Senat. Senatorul spune că plecarea sa din PDL a însemnat pierderea majorităţii din Senat şi venirea la guvernare a celor de la USL. Printre multe reproşuri pe care le are pentru foştii săi colegi, se numără şi ipocrizia.

Reporter: Cum descrieţi campania electorală desfăşurată până acum?

Mircea Banias: Ceea ce ne diferenţiază de ceilalţi candidaţi este ideea de echipă, o idee care răzbate din tot ceea ce am întreprins în această perioadă. Campania electorală a candidaţilor USL este o campanie unitară, mesajele sunt comune şi cred că acest lucru transmite încredere alegătorilor. Cele mai frecvente acţiuni au constat în întâlniri cu oamenii, însă am organizat şi vom mai organiza şi spectacole, la care sunt invitaţi toţi constănţenii.

Rep.: Ce discutaţi cu oamenii, care sunt cele mai frecvente întrebări care vă sunt adresate ?

M.B.: Sigur că problemele locuitorilor din colegiul pe care îl reprezint sunt dintre cele mai diverse. Cel mai adesea, constănţenii sunt preocupaţi de lipsa locurilor de muncă, de reîntregirea salariilor şi pensiilor. Oamenii au văzut că guvernul USL este singurul care a arătat că are soluţii pentru aceste probleme. De asemenea, iniţiativele legislative de preluare a pachetului majoritar de acţiuni al CN APM Constanţa de către municipalitate, precum şi a pachetului majoritar de acţiuni al Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu de către Consiliul Judeţean sunt menite a uşura viaţa constănţenilor. Pentru că, prin redirecţionarea profitului celor două societăţi către autorităţile publice locale, toţi cetăţenii municipiului şi ai judeţului Constanţa vor beneficia de facturi mai mici la utilităţi precum şi de fonduri suplimentare pentru investiţii.

Rep.: După trei ani de mandat aţi schimbat culorile partidului şi aţi trecut de la PDL la PC. De ce? Ce reproşaţi foştilor colegi de partid?

M.B.: M-am aflat pe poziţii diferite de cele ale conducerii PDL în mai multe rânduri, lucru consemnat şi în presă. Nu am fost singurul, însă am fost voci izolate, de care nu s-a ţinut cont. Din păcate, în PDL, deciziile erau comunicate, nu dezbătute şi, în baza disciplinei de partid, ele trebuiau puse în practică. În februarie 2011 am cerut plecarea lui Boc din fruntea guvernului. De reproşat, le reproşez multe, ca toţi românii, ipocrizia ar fi un exemplu.

Rep.: Vi se reproşează că aţi părăsit corabia?

M.B.: Nu se pune problema de vreun reproş. Dimpotrivă. Oamenii au înţeles că venirea mea la USL a grăbit venirea USL la guvernare. Eu am trecut de la putere în opoziţie, şi nu invers, într-un moment în care nimeni nu-şi imagina că USL ar putea avea guvern înainte de alegeri. Pierderea majorităţii în Senat prin plecarea mea a dus la căderea lui Boc, apoi a urmat moţiunea de cenzură, înlăturarea guvernului Ungureanu şi instalarea guvernului Ponta.

Rep.: Ce mesaj doriţi să le transmiteţi electorilor din colegiul dvs.?

M.B.: Candidez sub sloganul „dreptate până la capăt” şi, deşi ştiu că în ţara mea de multe ori dreptatea este o noţiune abstractă, promisiunea pe care le-o fac alegătorilor din colegiul meu este că mă voi bate pentru ei cu aceeaşi putere cu care mă voi bate pentru propria-mi dreptate. Îmi doresc să trăim cu toţii într-o ţară în care faptele bune să fie răsplătite, iar cele rele pedepsite, şi nu invers. O ţară normală, adică.

