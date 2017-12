În PNL încă se caută măsuri de reorganizare

Prim-vicepreşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ieri, că Biroul Politic Central (BPC) al partidului a convocat şedinţele Delegaţiei Permanente (DP) şi Consiliului Naţional Executiv (CNEx) pentru lunea viitoare. Orban a infirmat că BPC ar fi avut discuţii despre şeful de campanie al preşedintelui PNL, Crin Antonescu, menţionînd că liderul liberal şi-ar putea prezenta echipa de campanie în şedinţa Delegaţiei Permanente din 6 iulie. De asemenea, Orban a precizat că în acea şedinţă a DP se vor stabili Comisiile de specialitate ale PNL, aşa-zisul Guvern din umbră, dar şi conducerile acestora. Potrivit lui Orban, liberalii au decis că “principalul punct pe ordinea de zi a CNEx va fi luarea de măsuri pentru cele 21 de organizaţii teritoriale care au obţinut scoruri sub media naţională. Noi, echipa - Crin Antonescu, Ludovic Orban, Radu Stroe şi vicepreşedinţii regionali - vom prezenta planul de măsuri pentru organizaţiile cu scoruri sub media naţională”. La CNEx, echipa din conducere care a analizat situaţia filialelor cu rezultate sub media naţională la europarlamentare va prezenta propunerile de reorganizare a acestor organizaţii.