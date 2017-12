“În polul de dreapta se dă o luptă între imagine şi bani”

Analistul politic Bogdan Teodorescu este de părere că, prin conturarea unui aşa-zis pol de dreapta, PDL îşi duce mai departe crucea „autoascunderii” politice şi se piteşte în spatele unor juni aroganţi şi ostili care se raportează la greii partidului de parcă aceştia ar fi duşmanii lor politici: „Neînţelegerile din sânul controversatului pol de centru dreapta sunt iscate de tensiunile dintre doi factori: pe de o parte, forţa organizatorică şi financiară, pe de altă parte, un mare deficit de imagine al PDL, pe care cei de acolo ar vrea să-l dreagă prin intermediul lui Mihai-Răzvan Ungureanu. De altfel, el e prezentat ca fiind cel care rezolvă problemele de imagine ale PDL”. În opinia analistului, cele trei formaţiuni cu ajutorul cărora pedeliştii speră să îşi pună pe picioare polul “nu au confirmat, ba chiar sunt ca şi inexistente în sondajele de opinie. Cu excepţia lui MRU, toţi liderii de acolo sunt cvasinecunoscuţi”. Teodorescu consideră că toate neînţelegerile provin din cedarea unor colegii eligibile: “Acolo se dă o luptă între imagine versus organizare şi bani. Şi, problema aceasta a colegiilor, chiar dacă s-ar rezolva la centru, nu sunt sigur că s-ar rezolva în teritoriu. Pe de altă parte, va veni şi judecata de taină a Monicăi Macovei, care spune cine are voie şi cine nu are voie să candideze”. (A.M.)