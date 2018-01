ÎN POST! Rugați-vă în această noapte!

08:56:04 / 15 Decembrie 2017

Iti patineaza mintea !

Doctrina BOR este sa adune prostimea in biserici pentru a o controla metodic si definitiv . Bine ca nu sunt atat de multi prosti incat sa fie majoritari si sa-i oblige pe cei care gandesc altcumva , sa semneze prezenta la locul de munca al parazitilor berbeci barbosi in sutane ... In alta ordine de idei , vedem ca in ultima vreme fostii securisti din clica asta din jurul Spagoveanului isi premiaza , medaliaza , colaboratorii de exceptie . Tovarasul popa Vasile Vasile va fi premiat de tovarasul Mache , fost Porcu ! Fenomenal !