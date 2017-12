„În primele 50 zile de guvernare am dat înapoi salariile şi pensiile”

Premierul Victor Ponta i-a dat replica, ieri, în Plenul Parlamentului, preşedintelui PDL, Vasile Blaga. “Blaga a spus că nu am făcut nimic, noi, cei aflaţi la guvernare, de 50 de zile. Vreau să spun încă o dată pentru poporul român. Am dat înapoi salariile pe care PDL-ul lui Blaga le-a tăiat. Am dat înapoi pensiile pe care PDL şi guvernul lui Blaga le-au luat în mod necinstit de la oameni. Am organizat alegeri corecte, aşa cum guvernul lui Blaga nu a reuşit să organizeze în ultimii ani în România”, a enumerat Ponta, în Parlament. Premierul a mai arătat că mâine va fi organizată la guvern o întâlnire cu „oamenii de afaceri din România care s-au săturat şi vroiau să plece din România din cauza corupţiei PDL”. (M.D.)