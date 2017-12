În ritm de dans pînă în zori la “Perfect Salsa Festival“

Primul Festival de Salsa de la Constanţa, intitulat “Perfect Salsa Festival“, s-a desfăşurat, între 8 şi 10 septembrie, în Clubul Summer Crush din staţiunea Mamaia. Pe parcursul celor trei zile ale evenimentului, pasionaţii de ritmuri latino-americane au putut învăţa primii paşi de dans de la adevăraţii profesionişti ai genului, printre care s-au numărat Wilmark, Marian&Georgiana de la şcoala "Salsa Friends&Family", renumitul dansator Timothy din Bruxelles, dar şi mulţi alţii. Show-ul a început vineri seară, cu un recital extraordinar susţinut de trupa "Mandinga", care, în ciuda frigului, a încins atmosfera. Cele două dansatoare ale formaţiei, acompaniate de reprezentanţi ai şcolilor invitate la festival, au dansat alături de cei prezenţi. Muzica interpretată de cei zece componenţi ai trupei "Mandinga" a adus în clubul de pe plaja staţiunii Mamaia puţin din aerul petrecerilor latino-americane.

După recitalul susţinut de "Mandinga", pe scenă a urcat Timothy, un dansator profesionist, venit special de la Bruxelles pentru acest festival. Reprezentaţia sa a amintit de mişcările unei feline, stîrnind aplauze înfocate. Dar petrecerea nu s-a sfîrşit după dansul lui Tim, cei rămaşi în club schimbînd locaţia, pentru... Salsa After Party, în Clubul Salsa. Odată ajunşi în acest spaţiu, mult mai intim, toată lumea s-a "dezlănţuit" pe rigul de dans, pentru cei mai puţin cunoscători, fiind o adevărată demonstraţie de profesionalism. S-a dansat din pură plăcere, între cei care practică această artă, existînd o strînsă prietenie. "Toţi cei care dansează salsa sînt prieteni, aici nu este loc de fiţe. Nu contează cine are mai mulţi sau mai puţini bani, cine este mai gras sau mai slab, mai frumos sau mai urît. Diferenţa este alta, cine dansează bine şi cine nu", a mărturisit Vali, unul dintre profesioniştii constănţeni. "Fiecare are o profesie, salsa facem de plăcere, ba chiar ne-am împrietenit şi acum avem un grup cu care mai ieşim la o cafea. Cînd te apuci de salsa nu mai poţi da înapoi, îţi intră în sînge", a mărturisit partenera de dans a lui Vali. Pare greu de crezut că te poţi îndrăgosti de un dans, dar, după cîteva ore în care asculţi şi vezi dansîndu-se salsa, chiar şi un necunoscător îşi doreşte să înveţe cîţiva paşi de dans.

Cea de-a doua zi a “Perfect Salsa Festival“, a debutat la ora 11.00, cînd iubitorii ritmurilor latino au luat cursuri de dans, cu Alexa, care a dat lecţii timp de 50 de minute, apoi a fost rîndul lui Wilmark să facă show. Pînă la ora 18.30, cei care au dorit să danseze salsa au putut învăţa alături de profesionişti. Ora 20.00 a fost clipa în care s-a dat startul distracţiei, în cea de a doua zi de festival. Salsa Party s-a desfăşurat, aşa cum era de aşteptat, pe ritmuri latino, iar tîrziu, iubitorii înfocaţi ai salsei au continuat şi în Clubul Salsa, after party, dansînd pînă în zori. Şi în ultima zi de Festival, cei care şi-au dorit să înveţe mişcări şi paşi de dans pe ritmuri latino au putut lua lecţii de la profesionişti, între orele 11.00 şi 18.30, iar începînd cu ora 20.00, au putut participa la Gala de închidere a festivalului, în Clubul Summer Crush.