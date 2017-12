În România, 8.696 de cazuri noi de cancer, anual

Cazurile de cancer al intestinului gros apar în cele mai multe cazuri după vârsta de 50 de ani, consultul anual la medic după această vârstă trebuind să fie obligatoriu. Potrivit ultimelor studii, în România sunt depistate, anual, 8.696 de cazuri noi de cancer. Cancerul intestinului gros este o tumoră solidă care îşi are originea în straturile interne ale peretelui intestinal, dar poate creşte, străbătând în intregime acest perete. Şansa vindecării pacienţilor cu această maladie este strâns legată de stadiul bolii la momentul diagnosticării. Cancerul intestinului gros este unul dintre tipurile de cancer care poate fi tratat cu succes, dacă este diagnosticat la timp. Adesea însă, cancerul intestinului gros nu are nicio simptomatologie până în stadiul final al bolii. Atitudinea terapeutică a acestei boli este una multidisciplinară. În acest caz, intervenţia chirurgicală este indispensabilă, aceasta putând fi asociată, in funcţie de stadiul bolii, cu administrarea de chimioterapie şi şedinţe de radioterapie.