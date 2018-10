În România, câinii sunt de „unică folosinţă”? Povestea care a cucerit netul!

Povestea ilustrată de o fotografie, în care apare un medic veterinar ținând în brațe un cățel, i-a impresionat pe mulţi dintre internauți, potrivit antena3.ro. Patrupedul tocmai fusese salvat de echipa de medici veterinari, după ce fusese părăsit de stăpâni, bolnav, într-un șanț. Se afla acolo de mai bine de o săptămână, într-o stare deplorabilă, însă norocosul cățel a fost salvat.

Imaginea și povestea din spatele ei au fost postate pe Facebook. „M-a impresionat fotografia asta, cu veterinarul care sta pe targa cu catelul pe care, impreuna cu colegii ei de la Cluj abia au reusit sa Il salveze.Domnisoara tine in brate un catel salvat dupa ce fusese lasat de stapani sa zaca bolnav intr-un sant, mai bine de o saptamana. Sunt dese cazurile astea in Romania, cainii fiind ceva “de unica folosinta”- sunt buni doar cand se fac utili, altfel, “buni” de aruncat, la propriu, la gunoi. Dar nu degeaba, circula vorba aia, ca “gradul de civilizatie al unui popor se masoara in cum isi trateaza animalele”. Fotografia asta poate concura cu cateva asemenea care circula pe internet, si care transmit un singur lucru: Umanitate - ceva pe cale de disparitie, si Speranta. Fata asta, mica si plapanda, de o bunatate care I se citeste pe chip, reuseste sa Il faca pe dulaul din bratele ei sa se simta, in sfarsit in siguranta. Atat de usor!”, a scris un internaut.