În România este nevoie de 10-15.000 de absolvenţi de specialităţi tehnice pe an!

România are în prezent circa 88.000 de specialişti în software, iar universităţile produc aproximativ 8.000 de absolvenţi pe an, număr care nu acoperă cererea de pe piața de profil, sunt de părere reprezentanții industriei.

”Producem prea puţin în comparaţie cu cererea. În acest moment avem circa 85-88 de mii de specialişti care lucrează în software, pentru că în IT&C sunt mai mulţi. Producem aproximativ 7.000-8.000 de specialişti, ceea ce reprezintă destul de puţin faţă de cerere. În ce priveşte cererea, dacă am produce 10.000 - 15.000 de absolvenţi de specialităţi tehnice pe an, cred că s-ar integra toţi în câmpul muncii în următorii 3-4 ani”, spune Teodor Blidăruş, noul preşedinte al ANIS Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii.

În opinia lui, este nevoie de mai mulți absolvenţi de ştiinţe exacte, matematică, informatică, cibernetică. În plus, este foarte important ca IT-ul să nu mai fie privit ca o industrie în care lucrează doar specialişti tehnici, ci ar trebui să intre în sistem oameni care pot să facă marketing, testare, analiză de business şi să crească valoarea adăugată pe care o pun pe piaţă IT-iştii. Dar principala problemă pe care o are România în formarea unor noi generaţii de specialişti în IT este lipsa profesorilor motivaţi care să predea cursuri la facultăţi şi licee de profil.