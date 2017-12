În România există doar doi medici care pot diagnostica sindromul Down

Sindromul Down este o malformaţie întîlnită din ce în ce mai des în rîndul nou-născuţilor, însă în ţara noastră există doar doi medici care sînt atestaţi să efectueze testul de depistare a acestei boli încă din primul trimestru al sarcinii. Specialiştii afirmă că, în ciuda faptului că aceste teste se realizează în mai multe clinici din ţară, aceşti medici au primit atestat de competenţă în efectuarea testelor de depistare a sindromului Down, după o metodă de screening ce permite obţinerea rezultatelor în săptămînile 11-13, comparativ cu un alt test utilizat pînă în prezent, triplu test, ce nu poate fi efectuat decît între 16 şi 18 săptămîni de sarcină. Unul dintre specialişti este la Bucureşti, iar al doilea activează ca medic la un centru medical din Iaşi. Testul pentru depistarea sindromului Down este indicat de regulă femeilor care au peste 35 de ani sau celor care prezintă riscul dezvoltării la copil al acestei maladii genetice. În cazul în care testul este pozitiv, părinţii au mai mult timp pentru a lua o decizie mai ales în eventualitatea întreruperii sarcinii, un posibil avort neputînd fi realizat la cerere în condiţii de siguranţă pentru sănătatea şi viaţa femeii decît pînă în a 24-a săptămînă de sarcină. Specialiştii spun că în SUA, toate gravidele, indiferent de factorii de risc, au recomandarea de a efectua testul pentru depistarea sindromului Down, în săptămîna 11-13 de sarcină, această decizie fiind luată de oficialităţile americane deoarece s-a constatat că peste 60% din copiii afectaţi de această boală au mame care nu intrau în grupa de risc şi nu efectuau testul de depistare. În schimb, în România, nu există un program oficial de screening pentru depistarea sindromului Down şi nu există statistici oficiale legate de incidenţa acestei boli. Sindromul Down este o maladie invalidantă psihic, neurologic şi fizic, iar media de viaţă a unei persoane care suferă de această boală este de 35 de ani.