În România se află peste 1.000 de depozite de deşeuri toxice!

În contextul dezastrului ecologic din Ungaria, vicepreşedinta liberalilor europeni, Adina Vălean, consideră că prioritatea numărul unu în ceea ce priveşte prevenirea dezastrelor ecologice trebuie să fie listarea depozitelor cu potenţial toxic din Europa şi recomandă sporirea resurselor Comisiei Europene (CE) în vederea controlului acestor zone periculoase. \"Există depozite de deşeuri toxice de-a lungul întregului curs al Dunării, iar peste o mie de locuri contaminate se află doar în România. Nu ne putem permite să aşteptăm anul 2012 ca termen de intrare în vigoare a noii legislaţii europene. Statele Membre ar trebui să informeze CE din proprie iniţiativă cât mai repede posibil\", a declarat Vălean, în cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European privind dezastrul ecologic din Ungaria. Adina Vălean, membră în Comisia pentru Industrie, Cercetare şi Energie a Parlamentului European, a susţinut că problema nu este legislaţia europeană, ci implementarea acesteia. \"Avem deja un pachet legislativ complet în domeniul mediului înconjurător şi, în plus, avem directiva europeană privind deşeurile miniere. CE trebuie să asigure corecta implementare a legislaţiei de mediu, în special în ţările din Europa Centrală şi de Est. Aceasta presupune totodată sporirea resurselor CE în ceea ce priveşte investigarea calităţii controlului în aceste zone periculoase\", a mai declarat eurodeputata. În plus, Vălean consideră că operatorilor economici li s-a acordat prea multă libertate de negociere cu autorităţile naţionale în stabilirea deşeurilor cu risc înalt care ar trebui să intre sub incidenţa unor standarde stricte de siguranţă, lucru care ar afecta funcţionarea principiului \"poluatorul plăteşte\". \"Doresc să insist asupra criteriului conform căruia poluatorul este cel care trebuie să plătească pentru pagubele aduse mediului înconjurător. De aceea mă îndoiesc că folosirea banilor din Fondul de Solidaritate al UE pentru Dezastre Naturale este potrivită în acest caz, întrucât subminează acest principiu care defineşte însăşi esenţa directivei europene\", a conchis Vălean. Amintim că nouă persoane au murit în urma deversării de deşeuri toxice din 4 octombrie, în vestul Ungariei, iar 150 au fost rănite. Budapesta a cerut oficial ajutor Protecţiei civile europene. Fluxul de reziduuri toxice a ajuns săptămâna trecută în Dunăre, unde a provocat moartea a zeci de mii de peşti.