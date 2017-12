“În România, standardele au decăzut după aderare”

Preşedintele Grupului de State împotriva Corupţiei al Consiliului Europei (GRECO), Drago Kos, a declarat, ieri, că “România este unul din exemplele de state în care standardele au decăzut după aderare”: “În noile state membre, în ziua aderării, eforturile de luptă împotriva corupţiei erau la apogeu, în ziua următoare, au început să scadă. Nu numai la noi, cei din cadrul GRECO, dar în toate organizaţiile internaţionale care activează în Europa există sentimentul că nu a fost o voinţă sinceră şi reală a politicienilor din noile state membre ale UE să lupte împotriva corupţiei cînd au aderat la Uniune”, a declarat Kos. El a atras atenţia că este important, “nu numai pentru binele UE, cît şi pentru binele ţării, pentru credibilitatea sa şi pentru binele economiei sale, să folosească fondurile europene în mod legal, imparţial şi profesional”. “Credeţi-mă în privinţa folosirii fondurilor UE! Acest lucru poate avea consecinţe foarte vizibile şi dăunătoare României dacă lucrurile nu încep să se îndrepte într-o perioadă foarte scurt”, a adăugat liderul GRECO. Potrivit lui Kos, atunci cînd GRECO a elaborat ultimul său raport privitor la ţara noastră, a trebuit să fie analizat stadiul “la care România s-a conformat şi adaptat la condiţiile absolut obligatorii pentru oricare ţară”: “Există atît de multe iniţiative care se află în desfăşurare în România care nu merg în sensul combaterii corupţiei! A trebuit chiar ca noi să oprim adoptarea raportului, pentru a solicita informaţii suplimentare. Pînă la urmă, raportul a fost adoptat şi nu a lipsit mult ca România să fie declarată una dintre ţările care nu se supune condiţiilor”. Kos a explicat că Grupul de State împotriva Corupţiei, înfiinţat în urma unui acord convenit în cadrul Consiliului Europei, monitorizează “activitatea statelor în lupta împotriva corupţiei. Lumea noastră este divizată în diferite perioade de evoluţie. (...) În prima etapă, am evaluat instituţiile anti-corupţie ale statelor şi am monitorizat, de asemenea, imunităţile acordate în aceste state. În a doua etapă, am monitorizat corupţia în instituţiile publice, corupţia şi spălarea banilor şi responsabilităţile/persoanelor. Etapa a treia, pe care am început-o anul trecut, este, cred eu, cea mai importantă şi cea mai interesantă, pentru că monitorizăm modul în care statele implementează reglementările Consiliului Europei şi, pentru prima dată, monitorizăm transparenţa finanţării partidelor politice”.