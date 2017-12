În România vor fi instalate minicentrale nucleare “de cartier”

Potrivit săptămînalului britanic The Observer, România ar fi prima ţară în care va fi instalată minicentrala nucleară “de cartier”. Centrala este mai mică decît o magazie pentru unelte de grădină, dar capabilă să asigure energie pentru 20.000 de locuinţe şi va fi de vînzare peste cinci ani. Centrala a fost concepută de oamenii de ştiinţă de la Los Alamos, laboratoarele guvernamentale americane care au dezvoltat şi prima bombă atomică. Reactoarele în miniatură vor fi sigilate din fabricaţie, conţin material ce nu poate fi folosit în dezvoltarea armelor, nu au piese detaşabile şi vor fi aproape imposibil de furat, pentru că vor fi încastrate în beton şi îngropate sub pămînt. Referitor la această informaţie, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a anunţat că nu a primit nicio solicitare pentru autorizarea minicentralei nucleare “de cartier” şi că nu ştie nimic despre acest proiect. (CNCAN este autoritatea naţională în domeniul reglementării, autorizării şi al controlului activităţilor nucleare, aflată sub coordonarea Guvernului României). Jurnaliştii britanici au mai scris că o astfel de centrală va costa aproape 25 de milioane de dolari. La o comunitate de 10.000 de locuinţe, ar reveni de plată 250 de dolari de fiecare cămin, un preţ convenabil, mai ales ca energia va costa 10 cenţi pe watt. Reactoarele, care au un diametru de cîţiva metri, trebuie realimentate o dată la 7 - 10 ani, scrie The Observer. Guvernul american a acordat licenţa pentru această tehnologie firmei Hyperion, o companie cu sediul în New Mexico. Directorul ei executiv, John Deal, spune că deja a primit primele comenzi ferme, venite de la TES, o companie cehă din domeniul infrastructurii, specializată în hidrocentrale şi centrale electrice. Prima astfel de centrală, susţine Deal, va fi instalată în România. Pentru că reactorul este proiectat pe baza unui design de acum 50 de ani care s-a dovedit a fi sigur atunci cînd a fost utilizat de studenţi, probabil că nu vor fi prea multe ţări care să aibă obiecţii în privinţa acestor centrale pe teritoriul lor, comentează The Observer. Deal dă asigurări că “nu s-ar putea petrece niciodată vreun eveniment de tip Cernobîl, pentru că nu sînt piese detaşabile”.