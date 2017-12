În scandalul dezinfectanților: „pacienții, în siguranță!?“

Ministrul Sănătății, dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, a anunțat miercuri, 4 mai, la o conferință de presă pe tema scandalului dezinfectanților, că, din totalul de 3.526 de probe recoltate din spitale - fiind verificate substanţe biocide şi de la alte firme, nu doar de la Hexi Pharma, incriminată că a diluat concentraţia dezinfectanţilor -, sub 5% (150 de teste) au ieșit neconforme în ceea ce privește eficacitatea dezinfectanților folosiți. Cu alte cuvinte, potrivit demnitarului, „pacienții sunt în siguranță, în condițiile în care, în 95% din situații, testele au fost conforme“. Dr. Achimaș-Cadariu a ținut să menționeze că ”toate laboratoarele în care s-au analizat probele sunt acreditate”, deci sunt șanse mici ca rezultatele să nu fie corecte.

SCANDAL

Cât despre scandalul dezinfectanților diluați (care în mod evident reflectă un risc major pentru pacienți), ministrul a trecut în revistă tot ce s-a întâmplat până acum. De exemplu, a discutat, în cadrul a 3 video-conferințe cu direcțiile de sănătate publică, cu cei răspunzători din teritorii; a fost întocmit un dosar de urmărire penală la Parchet, ancheta fiind în curs sub coordonarea procurorilor. Demnitarul nu crede că trebuie creată panică în populație, dar nici să stăm liniștiți. În cazul procentului de 5%, care ar putea să fie influențat de spălarea mâinilor în mod necorespunzător, dr. Achimaș-Cadariu a precizat că au fost luate unele măsuri. Este vorba despre măsuri administrative pentru siguranța pacientului: ”De acum încolo, măsurile sunt luate sub coordonarea Parchetului. Este suspendarea utilizării biocidului, carantină pe acel biocid. (...) Știm bine că în multe spitale se raportează zero rată a infecțiilor nosocomiale, un procent infim“.

SUSPENDARE A FOLOSIRII UNUI BIOCID

Ministrul Sănătăţii a declarat că la Institutul Oncologic din Cluj a fost suspendată folosirea unui biocid produs de Hexi Pharma, fiind una din cele 150 de probe neconforme. Tot ministrul a declarat, referitor la informaţiile care au apărut în presă cu privire la Institutul Oncologic ”Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca, cel care a încheiat, în perioada 2012 - 2015, în mandatul său de manager, un număr de 8 contracte cu compania Hexi Pharma, pentru furnizarea de dezinfectanţi, detergenţi şi produse de curăţenie, că ”din 2012- 2015 institutul a achiziţionat prin procedură de licitaţie deschisă doi dezinfectanţi”. ”Practic au fost 3 acorduri-cadru şi, consecutiv, 12 contracte consecvente. Suma totală a achiziţiilor de dezinfectanţi reală, nu cea din contracte, a fost de 44.446,56 lei”, a declarat dr. Achimaş. Totodată, acesta a spus că, în septembrie 2015, Institutul Oncologic din Cluj a avut auditul Curţii de Conturi ”şi opinia a fost fără rezerve”.

Nu vă putem prezenta situația din spitalele constănțene pentru că MS a interzis oficialilor din teritorii oferirea de informații în această speță. În acest caz, unica voce este MS. Din surse, vă putem spune doar că în spitalele constănțene nu sunt probleme grave.

