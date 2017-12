În scandalul dezinfectanților: ”Ștergem urmele crimei!?”

18:23:09 / 05 Mai 2016

O realitate .....

Acum trei ani, tatal meu dupa un control inopinant la ficat, a fost depistat cu un asa-zis chist. Medicul chirurg i-a propus sa il opereze imediatpt. ca ficatul se va regenera repede. Acest lucru s-a intamplat in Bucuresti tatal fiind din Constanta. A fost operat fara prea multe investigatii, dupa 7 zile externandu-l, acesta avand temperatura foarte mare iar chirurgul atentionandu-ne sa ii dam aspirina. Dupa cateva zile acasa, avand din ce in ce mai mare temperatura si aparandu-i un lipom pe umar, am sunat medicul care ne-a cerut sa il ducem imediat in spital la dumnealui, OPERANDU-L DIN NOU... Dupa operatie, a inceput sa ii apara metastaze pe corp, medicul chirurg explicand ca nu mai are mult de trait pt. ca s-a depistat un melanom malign. Dupa un chin de doua luni tatal meu a muri in chinuri groaznice. Pe a doua fisa de externare era mentionat pe langa acel diagnostic grav si infectie cu stafilococ auriu din spital. Intreb acum: de ce l-a operat fara sa vada de ce a aparut acel chist pe ficat? Prin acea operatie s-a deschis drumul celulelor canceroase in tot organismul si nu era de ajuns s-a infectat si cu stafilococ auriu din acel spital. Inteleg, au fost bineveniti banii din plic, dar.....platesti sa mori. Vreau sa mentionez ca tatal meu avea... 57 de ani.