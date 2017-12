ÎN SFÂRȘIT! Constanța va avea spital regional!

17:09:12 / 01 Noiembrie 2017

Se fac spitale dar Doctori cu experienta ?

Se fac spitale dar Doctori cu experienta medicala ? Neam saturat de medicii de la spitalul judetean care anafara faptului ca te jicneste nu au nici in clin nici in maneca cu aceasta meserie . Tot la fel si la spitalul militar jicniri si cei de la judetean tot jicniri parca ar fi institutia lor si noi parca am fi sclavi , rusine pentru cei care lucreaza in slujba cetateanului si care mai degraba le place sa stea la taifas decat sa preia o urgenta . Nu se gandeste ca mai devreme sau mai tarziu poate ajunge o ruda care are nevoie de ajutor public aceasta postare de oarece am intampinat probleme de foarte multe ori la ambele spitale . Daca as avea o putere as face o sedinta la nivel de tara si trbuie intrebat fiecare medic daca ài place munca si sa nu mai aive aeree deoarece daca nu ar fi pacienti ar fi muritori de foame , si ar trebui o lege ce medic cere bani de la pacienti sa ise ia dreptul de a profesa si 10 ani inchisoare