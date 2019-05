În sfârşit! După 5 ani, constănţenii pot utiliza bicicletele Primăriei

Cotidianul Telegraf a scris, de-a lungul timpului (din 2014 începând) despre proiectul cu bicicletele de la Constanţa. Asta ca să ne exprimăm aşa, mai relaxat. În limbaj administrativ, proiectul se numeşte „Black Sea Bike - Diversification Of The Tourism Services In Constanta - Balchick Cross Border By Bike -BSB”. Am putea spune că Primăria Constanța scoate la iveală proiectele neglijate încă de pe vremea când actualul primar Decebal Făgădău era doar interimar. Dar haideţi să fim constructivi şi să ne concentrăm asupra faptului că proiectul pare a fi, în sfârşit, funcţional. Reamintim că el datează din 2014 (!!!!) şi că, între timp, s-au investit bani serioşi în refacerea staţiilor care fuseseră montate, vandalizate, reparate, iarăşi vandalizate şi tot aşa.

Acum însă, potrivit Primăriei Constanţa, staţiile există şi au şi biciclete. Astfel, orice turist sau localnic poate solicita, în mod gratuit, pe baza cărții de identitate, de la ghișeele de informații din cadrul agențiilor SPIT, un card de utilizator.

De unde iei cardul de utilizator

Agențiile SPIT care eliberează carduri sunt: Agenția fiscală nr. 1 - bd Tomis, nr. 391 - Centrul comercial Tom; Agenția fiscală nr. 2 - str. N. Grindeanu, nr. 66; Agenția fiscală nr. 3 - str. Sulmona, nr. 22; Agenția fiscală nr. 4 - str. Badea Cârțan, nr. 3; Agenția fiscală nr. 5 - bd. Al. Lăpușneanu, nr. 116 C - City Park Mall; Agenția fiscală nr. 6 - bd. Tomis, nr. 112.

Unde sunt amplasate staţiile de biciclete

Cu acest card, utilizatorul va putea să ridice o bicicletă, de la următoarele stații amplasate în oraș: Stația Promenada (lângă Biserica Greacă); Stația Remus Opreanu (în spatele Comandamentului Forțelor Navale); Stația Termele Romane (Poarta 1); Stația Mircea cel Bătrân (în fața Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”); Stația Sala Sporturilor (în parc, în fața Sălii Sporturilor); Stația Capitol; Stația Tomis II (în parc); Stația Dacia; Stația Parc Tăbăcărie (intrare CCINA); Stația Cișmelei; Stația Pescărie; Stația Delfinariu; Stația Oxford; Stația Perla; Stația Meridian; Stația Castel; Stația Iaki; Stația Rex.

Ce condiţii trebuie să îndepliniţi

Pentru a putea folosi echipamentul, utilizatorii trebuie să respecte mai multe condiții: trebuie să fie înregistrați în sistem; să se încadreze în intervalul orar 07:00-24:00, de luni până duminică; ultima închiriere se poate face cu maximum două ore înainte de închiderea centrului, la ora 22:00; echipamentul va putea fi ridicat şi returnat de la orice staţie de biciclete în regim self-service; utilizatorul poate închiria simultan doar o bicicletă. Bicicletele pot fi utilizate doar de persoanele de peste 14 ani, două ore, indiferent de numărul de închirieri zilnice. Intervalul minim între utilizări este de 10 minute. Nu pot fi subînchiriate, folosite la curse de biciclete, pentru transportul de pasageri sau în situații de vânt puternic sau furtuni. Sistemul de bike-sharing va fi întrerupt în lunile de iarnă, cel puţin în perioada 1 decembrie - 1 martie sau atunci când condiţiile meteo nu sunt favorabile.

Aplicația CT Bike vine în sprijinul celor care folosesc echipamentul. Aceasta poate fi descărcată gratuit din Google Play şi AppStore. Odată descărcată, veți avea acces la toate informațiile: rețeaua de stații, bicicletele disponibile sau punctele de eliberarea a cardurilor.

POVESTEA PROIECTULUI DE BIKE-SHARING LA CONSTANŢA

Pentru a explica coerent povestea acestui proiect este nevoie să poposim puţin pe 25 februarie anul curent, când pe site-ul www.primaria-constanta.ro, la secțiunea „Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2019” apare un anunţ. Este vorba despre „Achiziția Serviciului De Acces Internet 100 Mbps În 24 Locații În Cadrul Proiectului Black Sea Bike - Diversification Of The Tourism Services In Constanta - Balchick Cross Border By Bike -BSB”. Pentru cei care nu au aflat încă, deși este puțin probabil, „Black Sea Bike”este un proiect care, în cele mai frumoase visuri ale constănțenilor, le-ar da posibilitatea locuitorilor și turiștilor să împrumute, gratuit, o bicicletă de la una dintre stațiile automatizate din oraș. Din păcate, acest proiect a fost un eșect răsunător care mai este scos la iveală, din când în când, înainte de alegeri.

CEA MAI NOUĂ ACHIZIȚIE PENTRU O PARAGINĂ DE PROIECT

Scriam atunci, pe 25 februarie 2019, că „potrivit anunțului de achiziții, prin proiectul „Black Sea Bike - Diversification of the tourism Services in Constanta-Balchik cross border region by bike-BSB” s-au achiziţionat 24 staţii de biciclete dotate cu 390 biciclete. „Pentru a asigura funcţionarea sistemului este necesară conectarea staţiilor de biciclete la un server care să permită preluarea şi returnarea bicicletelor. Internetul asigură posibilitatea ca utilizatorii de biciclete sa aibă acces şi la alte servicii şi informaţii online. Având în vedere faptul că este de o importanţă majoră funcţionarea continuă, fără întreruperi, a legăturii între sediul primăriei şi locaţiile proiectului este necesar acces internet (100 Mbps) astfel încât activitatea să nu fie perturbată”, se arată în anunțul Primăriei.

Același document arată și locurile în care sunt amplasate staţiile de biciclete interconectate cu sediul primăriei (B-duI. Tomis 51): str. Mircea cel Bătrân, promenada de lângă Biserica Greacă, str. Remus Opreanu vizavi de Comandamentul Marinei, b-dul Elisabeta, scări Termele Romane, intersecţia str. Mircea cel Bătrân cu str. Ştefan cel Mare, b-dul Ferdinand, în faţa Mozaicului lângă Parcul Arheologic, teren Sala Sporturilor, intrarea în parc, teren b-dul Mamaia, intrare restaurant Capitol, zona Parc Tomis II - Victoria, intersecţia B-dul Tomis - B-dul Al. Lăpuşneanu, zona Dacia Ceas, teren City Park Mall - B-dul Al. Lăpuşneanu - Aleea Heracleea, teren parc Tăbăcărie - intrare zona CCINA - B-dul Al. Lăpuşneanu, intersecţie str. Cişmelei cu str. Dispensarului, zona de acces Campus, în spatele restaurantului Portofino, b-dul A. Lăpuşneanu, zona parc vizavi de Hotel Oxford, Staţiunea Mamaia, zona Hotel Perla, Staţiunea Mamaia, zona Hotel Meridian - Hotel Doina, Staţiunea Mamaia, zona Hotel Ovidiu, Staţiunea Mamaia, zona Castel, Staţiunea Mamaia, zona Hotel laki, Staţiunea mamaia, zona Hotel Modern, Staţiunea Mamaia, Hotel Central, Staţiunea Mamaia, Complex Bicaz, teren B-dul Mamaia, zona Pescărie - Cap Linie Autobuz, b-dul Mamaia, zona Delfinariu - Complex Comercial. Ceea ce nu scrie în anunț este faptul că, o mare parte dintre aceste stații au fost vandalizate în ultimul hal și au ajuns în paragină, din cauza nepăsării autorităților care au aruncat acest proiect la coșul de gunoi al paraginei.

ISTORIA UNUI PROIECT CHINUIT

Inițial, potrivit socotelilor din hârtii, sistemul de bike-sharing ar fi trebuit să fie funcțional în noiembrie 2014, adică acum 5 (CINCI!!!) ani. Trecem peste faptul că primele stații au fost montate ABIA la sfârșitul lui 2015, când se apropiau alegerile, și abia în decembrie 2016 s-au făcut primele probe cu bicicletele montate la stații. Promisiunea Primăriei Constanța de la momentul respectiv era aceea că proiectul va deveni funcțional în martie 2017. Este inutil să mai menționăm de câte ori s-a spus că stațiile vor fi funcționale „în vară”. În acest caz, poate era bine să ni se spună și în ce an, pentru că suntem la sfârșitul sezonului estival 2018 și tot ce putem vedea (noi, dar și turiștii) sunt niște chestii pe care poți întinde covoare la bătut sau le poți mâzgăli cu graffiti, că numai stații de biciclete nu sunt. Ce să mai spunem de faptul că, în 2017, Primăria a cheltuit, din banii constănțenilor, aproape 35.000 de lei ca să repare stații de biciclete ce nu au fost utilizate niciodată. Și când credeam că toate limitele au fost atinse, ei bine, am dat de ceva care i-ar face invidioși chiar și pe zeii nesimțirii și ai minciunii. Pe minunatul site al Primăriei Constanța, http://www.primaria-constanta.ro, la secțiunea „Proiecte”, la categoria „Proiecte Transfrontaliere - Finalizate”, apare „Black Sea Bike”. Pe scurt, Primăria consideră că a FINALIZAT proiectul Black Sea Bike încă de la JUMĂTATEA LUI SEPTEMBRIE 2016”. Orice alte comentarii sunt de prisos.