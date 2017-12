În sfârșit! Kovesi recunoaște că a fost în sufrageria lui Oprea!

Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a recunoscut că a fost în „sufrageria” fostului vicepremier Gabriel Oprea, în seara în care au fost date rezultatele alegerilor prezidențiale din 2009. Ea a spus că nu se va prezenta în fața Comisiei parlamentare de anchetă a prezidențialelor din 2009, pentru că nu a încălcat în niciun fel legea. „Niciodată nu am încălcat nici legea și nici codul deontologic prin ceea ce am făcut ca magistrat. Inerent, în activitatea de reprezentare a unei instituții, poți să participi la evenimente private sau la evenimente publice unde ești invitat în calitate de reprezentant al acelei instituții. În rest, toate aceste acuzații care vin de la inculpați eu nu o să le comentez nici pe viitor și nu le-am comentat nici până acum”, a precizat Kovesi, într-un interviu acordat Vice România, și publicat de evz.ro. Ea a dat un nou răspuns tranșant celor care îi reproșează că nu merge în fața Comisiei parlamentare de anchetă înființate în urma dezvăluirilor jurnalistului Dan Andronic în serialul „Noi suntem Statul!”. „Nu mă duc pentru că respect legea și respect statutul de magistrat, care spune că procurorii în România sunt independenți. Dacă cineva consideră că eu am încălcat legea, că am încălcat codul deontologic, poate sesiza CSM sau poate să facă plângere, așa cum s-a întâmplat de altfel și în alte situații, când am fost reclamată. Raportat la acea comisie, am primit o invitație de a mă prezenta, am studiat obiectul comisiei de anchetă și am dat un răspuns în care am spus că nu dețin și nu cunosc nicio informație legată de obiectul acelei anchete pe care o fac”, a declarat Laura Codruța Kovesi. Sursa: evz.ro.