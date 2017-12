În sfârșit, victorie! Halep a învins-o pe Șarapova

16:38:56 / 05 Octombrie 2017

Of si aoleu!

De Miserupia ati auzit? Este tara fagaduintei! Toti traim in ea! La toti ni se rupe de rezultatele acestei fetite! A declarat ca joaca in interes propriu: "Nu am nici o obligaţie faţă de nimeni din ţara noastră. În primul rând, joc pentru mine." Atunci de ce sa ni se rupa mai mult decat este cazul de ea? Machidoanca crescuta in stil caracteristic: conteaza banul si iar banul! Atat! Nu am suspectat-o niciodata de exces de inteligenta...